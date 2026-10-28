به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام قدردانی سردار نعمت‌اله باقری از حضور باشکوه مردم مبعوث شده لرستان در رزمایش جانفدایان ۲ به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ

سوره آل عمران﴿۱۲۶﴾

مردم شریف، نجیب و مبعوث شده استان لرستان.

سلام و دورود خدا بر شما جانفدایان ایران اسلامی، که بار دیگر با حضور پرشکوه، دشمن‌شکن و حماسه‌آفرین در رزمایش ۱۰۰ هزار نفری «جانفدای ایران، لرستان قهرمان» با مُشت‌های گِره کرده همچون امام و آقای شهیدمان، صحنه‌هایی ماندگار از بصیرت، همدلی، استکبار ستیزی، انسجام و وفاداری مردم این استان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتید.

اینجانب، از همه شما مردم بصیر، انقلابی و همیشه در صحنه استان که با حضور پرشور و معنادار خود در این رزمایش بزرگ، در شرایط حساس کنونی، اقتدار ملی را تقویت و دل دشمنان را لرزاندید، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

بی‌تردید این حضور پرشکوه و دشمن‌شکن مردم جانفدا، مهم‌ترین عامل تحقق ایرانِ قوی، عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مایه ناامیدی و استیصال دشمنان و استکبار جهانی است.

در پایان از همکاری و همدلی ارزشمند حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید احمدرضا شاهرخی نماینده محترم ولی فقیه در استان و مهندس سید سعید شاهرخی استاندار پرتلاش لرستان، شورای تامین و اداری استان، روحانیون و طلاب، فرمانداران، فرماندهان و کارکنان دلاور نظامی و انتظامی، مجاهدانِ فراجا، ارتش، سپاه و بسیج، مدیران و کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرها، اصناف و اقشار مختلف، عشایرِ سلحشور، فرهنگیان، اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان، اصحاب فرهنگ و رسانه و کارکنان خدوم صداوسیمای استان لرستان که در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رزمایش نقش‌آفرین بودند، سپاسگزاری می‌نمایم.

از خداوند متعال توفیق روزافزون همه خادمان و عزیزان و عزت و سربلندی ملت ایران اسلامی تحت عنایات حضرت بقیه الله (عج) و رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

نعمت‌الله باقری

فرمانده سپاه استان لرستان

ششم آبان ماه ۱۴۰۵