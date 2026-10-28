سردار جلالی با مقایسه جنگ دفاع مقدس و جنگ اخیر افزود: در جنگ گذشته خط مقدم و منطقه امن مشخص بود، اما امروز با توجه به برتری فناوری و قدرت هوایی دشمن آمریکایی، جغرافیای جنگ کل کشور را دربرمی‌گیرد و دیگر خط مقدم و خط موخر نداریم.

وی دومین تفاوت را تغییر جایگاه مردم در جنگ دانست و تصریح کرد: در گذشته بمباران‌ها often کور و بدون هدف‌گیری دقیق بود، اما در جنگ جدید اهداف منتخب با اطلاعات دقیق، ماهواره‌ها و ابزار‌های پیشرفته شناسایی می‌شوند و مردم از «هدف جنگ» به «محور جنگ» تبدیل شده‌اند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: دشمن امروز با جنگ ترکیبی مردم‌محور به دنبال انتقال پیامد قطع خدمت به مردم، نارضایتی، فشار به حاکمیت و هدایت مردم علیه نظام است؛ بنابراین وظایف مردم و ساختار پدافند غیرعامل و عامل باید متفاوت شود. وی تاکید کرد: الگوی متمرکز آژیر و پناهگاه مربوط به جنگ قبلی بود و هرچند پناهگاه لازم و واجب است، اما تکرار آن الگو پاسخ‌گوی جنگ جدید نیست.

سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با موضوع «پدافند غیرعامل؛ از پایش تهدیدات تا پدافند مردم‌محور» به بررسی راهبرد‌های دشمن و اقدامات دفاعی کشور پرداخت.

سردار جلالی با اشاره به سوءاستفاده دشمن از ماهواره‌ها، روابط فنی بین‌المللی، ارتباطات موبایلی و مخابراتی و همچنین بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تحلیل اطلاعات و محتوای داده‌ها گفت: دشمن از این طریق به اشراف اطلاعاتی بالا دست پیدا می‌کند و ممکن است بخشی از اطلاعات را ما ناخواسته در اختیار او قرار دهیم؛ برای نمونه، حضور یک شرکت مشاور خارجی در پروژه‌ها می‌تواند موجب انتقال اطلاعات پروژه به دشمن شود. بر همین اساس، رویکرد پدافندی اطلاعاتی برای مقابله با اشراف اطلاعاتی دشمن ضروری است.

وی افزود: در جنگ دوم بخش زیادی از اشراف اطلاعاتی دشمن خنثی شد، اما بخشی از آن همچنان زیرساختی و مرتبط با ارتباطات بین‌المللی است. اکنون باید کاری کنیم که دشمن نسبت به زیرساخت‌های ما اشراف اطلاعاتی نداشته باشد و این رویکرد پدافندی باید توسعه یابد.





چرا پدافند مردم‌محور؟

سردار جلالی در پاسخ به این پرسش که چرا شعار امسال هفته پدافند غیرعامل «پدافند مردم‌محور» انتخاب شده است، گفت: در جنگ‌های گذشته مردم هدف جنگ بودند؛ در جنگ جهانی دوم جمعیت غیرنظامی انگلیس و فرانسه هدف حمله قرار می‌گرفت و آمریکا با بمباران هیروشیما و ناکازاکی و کشتن مردم، بازدارندگی تولید کرد. بعد‌ها در کره و ویتنام مقاومت مردمی شکل گرفت و دولت‌ها مردم را سازماندهی کردند. اما در جنگ ۲۰۰۳ عراق، آمریکا الگو را تغییر داد و با جداسازی مردم از ارتش، «جنگ مردم‌محور» را در دستور کار قرار داد؛ یعنی مردم دیگر هدف جنگ نیستند، بلکه محور انتقال نارضایتی و اغتشاش به دولت هستند. این الگو نخست در بالکان و سپس در عراق آزموده و علیه کشور ما نیز سازماندهی شد.





وی با اشاره به فرمایش امام شهید درباره «مبعوث شدن مردم» گفت: الگوی مردمی دفاع از انقلاب در جنگ، در برابر استراتژی دشمن ایستاد و مردم را تقویت و سازماندهی کرد. دشمن برای ضربه زدن به مردم، زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و ارتباطات را هدف قرار می‌دهد تا مردم به دلیل نرسیدن به خدمات ناراضی شوند. ما با تعریف یک فرامعادله نظامی و پاسخ به حمله دشمن به عسلویه نشان دادیم هم قدرت زدن داریم و هم اراده پاسخ؛ این قدرت و اراده برای ما بازدارندگی تولید کرد و دشمن را از هدف قرار دادن زیرساخت‌ها تا حدی منصرف کرد.





از بن‌بست نظامی تا جنگ اقتصادی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: دشمن چندین بار تلاش کرد تنگه هرمز را با عملیات نظامی باز کند، عملیات دشت مهیار اصفهان را انجام دهد و قدرت موشکی ما را از بین ببرد، اما نتوانست. امروز دشمن در حوزه نظامی در بن‌بست قرار گرفته است. وقتی دشمنی مانند آمریکا به جنگ اقتصادی روی می‌آورد، یعنی از قدرت نظامی خود پشیمان شده و دیده است که آن قدرت کارایی ندارد؛ بنابراین اقتصاد نیز به صحنه جنگ تبدیل شده و عرصه آن، زندگی مردم است؛ اگر مایحتاج و خدمات به مردم نرسد، نارضایتی شکل می‌گیرد.





اقدامات پدافند غیرعامل؛ از پیش از جنگ تا بازسازی

سردار جلالی با اشاره به اقدامات پدافند غیرعامل گفت: بخشی از اقدامات برای قبل از جنگ است، مانند ساخت شهر‌های موشکی که نیازمند بودجه و زمان است. در زمان جنگ نیز فرصت ساخت زیرساخت‌ها وجود ندارد، اما می‌توان سریع ترمیم و بازسازی کرد. اولین اقدام عملیاتی ما «برگشت‌پذیری» و «حفظ تداوم کارکرد» است. برای نمونه، وقتی به رسانه ملی حمله می‌شود، حفظ آنتن صدا و سیما در کسری از ثانیه و جلوگیری از قطع سیگنال، نتیجه اقدامات پدافند غیرعامل است. این یک سپر نامرئی است که تداوم کارکرد را حفظ می‌کند.





وی به نمونه فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد و گفت: دشمن هشت کوره ما را هدف قرار داد و برآورد آمریکایی‌ها این بود که بازسازی سه و نیم تا چهار سال طول می‌کشد، اما ظرف سه ماه همه این کوره‌ها بازسازی شد. این نشان‌دهنده توان متخصصان ایرانی و اثربخشی اقدامات پدافند غیرعامل است. حفظ تداوم کارکرد و برگشت‌پذیری در دستگاه‌هایی مانند برق، آب، گاز، نفت، پتروشیمی، ارتباطات، نظام بانکی و رسانه ملی از برنامه‌های فنی و پیچیده پدافند غیرعامل است.

نقش سازمان پدافند غیرعامل؛ سیاست‌گذاری و نظارت، نه اجرا





سردار جلالی تأکید کرد: سازمان پدافند غیرعامل برابر قانون مجری نیست، بلکه سیاست‌گذار، هدایت‌کننده، راهبری‌کننده و ناظر بر اجراست. برخی تصور می‌کنند همه اقدامات اجرایی باید توسط این سازمان پاسخ داده شود، در حالی که مثلاً در رسانه ملی، بخش فنی صدا و سیما مجری اقدامات پدافند غیرعامل است. سازمان پدافند غیرعامل سیاست‌گذاری، طراحی دستورالعمل‌ها و هماهنگی بین‌بخشی انجام می‌دهد. یک هفته قبل از جنگ نیز در صدا و سیما مانور برگزار شد و با دوستان فنی اطمینان حاصل شد که اقدامات قابل اجراست.





وی افزود: سازمان پدافند غیرعامل تلاش کرد واسطه‌ای میان قرارگاه مرکزی خاتم و ستاد کل، که تدابیر دفاعی و جنگی را ابلاغ می‌کنند، باشد و این تدابیر را در قالب دستورالعمل فنی و تخصصی به بخش کشوری ترجمه کند، آموزش دهد و تمرین کند. در حوزه پدافند شیمیایی و هسته‌ای نیز قبل از جنگ مانور و تمرین برگزار شد تا از اثربخشی اقدامات اطمینان حاصل شود.

سردار جلالی با اشاره به راهبرد دشمن در جنگ اخیر گفت: رئیس‌جمهور آمریکا اهداف جنگ را با تصمیم بلا قید و شرط، شورش مردم علیه حاکمیت و سپس ترور فرماندهان و مسئولان دنبال می‌کرد و انتظار داشت مردم به سمت او بپیوندند، اما در محاسبات خود دچار اشتباه بزرگ شد و رفتار مردم کاملاً برعکس شد. وی ایمان مردم به انقلاب، حکومت و کشور را از دلایل اصلی این رفتار برعکس دانست.