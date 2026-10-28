به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی‌خواه در تشریح وضعیت تولید و ویژگی‌های کیفی زیتون تولیدی در مسجدسلیمان بیان داشت: در حال حاضر سطح زیر کشت زیتون در شهرستان مسجدسلیمان حدود ۴.۵ هکتار است که از این میزان، ۴.۲ هکتار باغ بارور و ۰.۳ هکتار باغ غیربارور است.

وی افزود: میزان تولید زیتون در سال ۱۴۰۴ بر اساس پهنه‌بندی انجام‌شده ۱۵.۷ تن با میانگین عملکرد ۳.۷ تن در هکتار برآورد شد و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید در سال جاری به ۱۷ تن برسد.

دوستی خواه با اشاره به ویژگی‌های رقابتی محصول این منطقه تصریح کرد: زیتون تولیدی شهرستان به دلیل ساعات آفتابی بالا و دمای مناسب در اواخر فصل رشد، از عطر و طعم مطلوب روغن و نسبت بالای گوشت به هسته برخوردار است که این امر موجب افزایش بازارپسندی محصول در صنایع کنسروی و فرآوری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مسجدسلیمان می‌گوید: به دلیل شرایط جغرافیایی و شیوع پایین آفات کلیدی، تولید محصول سالم با حداقل مصرف سموم شیمیایی در این منطقه محقق شده است.

دوستی‌خواه با بررسی زنجیره عرضه محصول اظهار داشت: بازار هدف زیتون مسجدسلیمان در سه بخش محلی، درون‌استانی و برون‌استانی (به‌ویژه استان اصفهان) تعریف شده است.

وی افزود: در راستای ارتقای عملکرد و کیفیت محصول، محور‌های مدیریتی شامل آبیاری قطره‌ای، تغذیه بر اساس آزمون خاک و اجرای هرس‌های فرم‌دهی و باردهی به بهره‌برداران توصیه شده است.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان در پایان تأکید کرد: پایش و ردیابی آفات با استفاده از روش‌های غیرشیمیایی و نصب تله‌های فرمونی در باغات شهرستان در حال انجام است تا با کاهش وابستگی به سموم، استاندارد‌های تولید زیتون سالم در منطقه ارتقا یابد.