به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حسن رئیسی گفت: این فرد پس از رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، در عملیاتی غافلگیرانه شناسایی و بازداشت شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد متهم با ارائه احکام ساختگی منتسب به مقامات عالی دستگاه قضا و وعده اعمال نفوذ در پرونده‌ها، مبالغ قابل‌توجهی از خانواده‌های درگیر پرونده‌های قضایی دریافت کرده است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان ادامه داد: متهم در یکی از موارد، با معرفی خود به‌عنوان بازرس ویژه قوه قضاییه و وعده گرفتن رأی برائت برای یکی از متهمان، مبالغ سنگینی از خانواده وی دریافت کرده بود.