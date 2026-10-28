

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رضوان حکیم‌زاده با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان و همکاران حوزه آموزش ابتدایی استان یزد در طول سال تحصیلی گذشته و ایام تابستان، گفت: همکاران با تلاش مستمر خود برای فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب آموزشی، زمینه سپری شدن مطلوب سال تحصیلی را فراهم کردند.



معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به دستاورد‌های استان یزد در دوره ابتدایی افزود: همکاران این استان در تحقق اهداف و شاخص‌های تعیین‌شده، بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات خود را محقق کردند که این موفقیت حاصل تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مجموعه آموزش‌وپرورش استان است.



حکیم‌زاده همچنین برگزاری جشنواره‌های علمی و فناورانه را از برنامه‌های مهم وزارت آموزش‌وپرورش برشمرد و ابراز امیدواری کرد این برنامه‌ها با کیفیت مطلوب در استان یزد برگزار می‌شود.