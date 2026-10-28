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معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزشوپرورش، در برنامه مشق ماندگار از برگزیدگان جشنوارههای معاونت آموزش ابتدایی استان یزد در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رضوان حکیمزاده با قدردانی از تلاشهای فرهنگیان و همکاران حوزه آموزش ابتدایی استان یزد در طول سال تحصیلی گذشته و ایام تابستان، گفت: همکاران با تلاش مستمر خود برای فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب آموزشی، زمینه سپری شدن مطلوب سال تحصیلی را فراهم کردند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزشوپرورش با اشاره به دستاوردهای استان یزد در دوره ابتدایی افزود: همکاران این استان در تحقق اهداف و شاخصهای تعیینشده، بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات خود را محقق کردند که این موفقیت حاصل تلاشهای خستگیناپذیر مجموعه آموزشوپرورش استان است.
حکیمزاده همچنین برگزاری جشنوارههای علمی و فناورانه را از برنامههای مهم وزارت آموزشوپرورش برشمرد و ابراز امیدواری کرد این برنامهها با کیفیت مطلوب در استان یزد برگزار میشود.