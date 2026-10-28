به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند در نشست هم‌اندیشی با قضات دادسرای عمومی و انقلاب اندیمشک با تأکید بر لزوم ارتقای شاخص‌های دادرسی عادلانه و تسریع در رسیدگی‌ها، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سند تحول و تعالی قضایی، نظام جامع آماری جدید مبنای ارزیابی و عملکرد شعب قرار گرفته است.

وی با اشاره به توزیع و ابلاغ کارنامه آماری شعب به قضات دادسرا افزود: در این جلسه، آمار عملکردی شعب دادسرا به تفکیک به قضات محترم تحویل داده شد تا با برنامه‌ریزی دقیق، رسیدگی هدفمند به پرونده‌های مسن و معوق، ساماندهی پرونده‌های دارای روز تعویق و تعیین تکلیف پرونده‌های نیازمند نظارت ویژه، تا پایان سال جاری به حد نصاب تعیینی یعنی کاهش ۳۰ درصدی در موجودی پرونده‌ها دست یابیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک در پایان با تمجید از تلاش جهادی قضات و کارکنان این حوزه قضایی تصریح کرد: در حال حاضر حوزه قضایی اندیمشک فاقد شعب نامتعارف بوده و تمامی شعب دادسرا در وضعیت متعارف قرار دارند و روند ورودی و موجودی پرونده‌ها در تمامی شعب، سیر کاهشی مطلوبی را ثبت کرده است.