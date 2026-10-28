رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه جمع کثیری از جوانان و دانشجویان تأکید کردند: هر چه می‌توانید خودتان را به سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام مجهز کنید و با کار و ابتکار مضاعف بر قوت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به نامه‌های جمع کثیری از جوانان و دانشجویان به شرح زیر است:

باسمه‌تعالی

سلام به فرزندان عزیزم.

نامه‌های پُرمهرتان را خواندم. از الطاف فراوان شما دانشجویان جوان و پرانگیزه متشکرم و برای همه شما که حقی بر گردن اینجانب قرار داده‌اید، دعاگویی خاص خواهم داشت.

در نامه‌های شما و بسیاری از جوانان و دانشجویان که این حقیر را مورد لطف و محبت خود قرار می‌دهند، عزم و اراده و احساس مسئولیت برای ساختن آینده می‌درخشد. این میثاق محکم، امانتی گران‌سنگ است که ریشه در مکتب اسلام ناب محمدی صلی‌الله علیه و آله و سلم و میراث خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما الشّریف داشته و رشته اتصال «هم‌عهدی» ما با یکدیگر است.

برای این مقصود، هر چه می‌توانید خودتان را به سلاح علم و ایمان و تهذیب نفس و انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام مجهز کنید و با کار و ابتکار مضاعف بر قوت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید تا به دعای مولای مهربانمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، پیمودن مسیر لشکریان هم‌عهد به سمت قله‌های پیشرفت و تمدّن اسلامی ـ ایرانی هر چه بهتر و سریعتر محقق شود، ان‌شاءالله.

‌سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۶/ آبان /۱۴۰۵