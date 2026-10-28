نظامیان اشغالگرصهیونیست، شهر الخلیل، بزرگ‌ترین شهر کرانه باختری، را به‌شدت محاصره کرده‌اند؛ شهری با هفتصد هزار شهروند که با رنج و دشواری‌های شدیدی روبه‌رو هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از رام الله، نظامیان اشغالگر، شهر الخلیل، بزرگ‌ترین شهر کرانه باختری، را به‌شدت محاصره کرده‌اند؛ شهری با هفتصد هزار شهروند که با رنج و دشواری‌های شدیدی روبه‌رو هستند. ده‌ها خانه تخریب شده و تاکنون سیصد خانواده آواره شده‌اند. به ویژه پس از عملیاتی که به هلاکت دو نظامی صهیونیست انجامید، محدودیت‌های نظامی شدیدی بر این شهر اعمال شده است.

اشغالگران به خانه‌ها یورش می‌برند، آنها را تخریب می‌کنند تا فلسطینیان ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شوند.

واصل ابو یوسف از رهبران فلسطینی گفت: شهر الخلیل اکنون با وضعی بحرانی رو‌به‌رو است، امروز درباره دو هزار و پانصد شهروند فلسطینی، از جمله کودکان، زنان و سالمندان، صحبت می‌کنیم که از خانه‌هایشان آواره می‌شوند. این اقدامات بخشی از سیاست پاک‌سازی قومیِ و مجازات جمعی از سوی اشغالگران است.

یوسف الجعبری شهردار الخلیل گفت: الخلیل که بزرگ‌ترین شهر فلسطینی به شمار می‌رود، اکنون در محاصره کامل قرار دارد. ده‌ها خودروی نظامی اسرائیلی همه ورودی‌های شهر را مسدود کرده‌اند.

رنج مردم به تخریب خانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بسته‌شدن راه‌ها، دسترسی به محل کار، خدمات درمانی و آموزش را نیز مختل کرده است. طرف‌های فلسطینی این اقدامات را مجازات جمعی علیه ساکنان توصیف می‌کنند. در میان ترس از دست‌دادن سرپناه و تلخی آوارگی، خانواده‌های فلسطینی در الخلیل خود را در برابر آینده‌ای نامعلوم می‌بینند؛ آینده‌ای که بهای سنگین آن را از امنیت، ثبات و حق زندگی خود می‌پردازند.

رمزی رباح کارشناس مسائل سیاسی گفت: با این همه، الخلیل اکنون زیر محاصره‌ای فراگیر و فشار اقتصادی خفه‌کننده قرار دارد؛ درحالی‌که این شهر، با صنایع، تجارت و دیگر فعالیت‌هایش، عملاً ستون اصلی اقتصاد فلسطین است. بنابراین، بر مردم ما در الخلیل و در واقع بر فلسطینیان سراسر کرانه باختری فشار وارد می‌شود تا واقعیت اشغال، شهرک‌سازی و الحاق را بپذیرند.

‌نمی‌توان حمله به الخلیل را صرفاً واکنشی به هلاکت دو نظامی صهیونیست دانست؛ بلکه هدف از آن درهم‌شکستن الخلیل است. درهم شکستن الخلیل به معنای شکست سراسر کرانه باختری است؛ زیرا این شهر، بزرگ‌ترین شهر و مرکز تجارت و اقتصاد فلسطینی در کرانه باختری است.

آنچه اکنون در الخلیل جریان دارد، تلاش برای تبدیل آن به وضعیتی شبیه غزه، یا حتی فراتر از آن است؛ زیرا رؤیای صهیونیستی، بیرون راندن فلسطینیان از سرزمین مادری شان است.