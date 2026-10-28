بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تن آبزیان خوزستان در هفت ماه امسال به کشورهای عراق، افغانستان، کویت و عمان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناصر عسکری‌فرد، گفت: در این مدت ۴ هزار و ۵۰۰ گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای بین‌المللی برای صادرات آبزیان استان صادر شده است.

وی افزود: این گواهی‌ها بر اساس ضوابط بهداشتی کشورهای مقصد و با هدف اطمینان از سلامت محموله‌های صادراتی صادر می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان، با اشاره به نظارت‌های دامپزشکی بر صادرات محصولات شیلاتی ادامه داد: کنترل‌های بهداشتی، نمونه‌برداری، آزمایش‌های تخصصی و نظارت‌های قرنطینه‌ای از جمله اقدامات انجام‌شده برای رعایت استانداردهای کشورهای مقصد است.

وی رعایت الزامات بهداشتی را از عوامل مؤثر در حفظ بازارهای صادراتی آبزیان استان دانست.