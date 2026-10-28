به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با هدف بررسی نیاز‌های محلی و ارتقای بهره‌وری موسسات آموزش عالی، کارگروه مدیریت استانی آموزش عالی در استان فارس تشکیل شد.

آقای واحدی، آقای واحدیدر نشستی با حضور رؤسای دانشگاه‌های استان در دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت همفکری میان دانشگاه‌های استان، اعلام کرد : محور اصلی فعالیت این کارگروه، شناخت ظرفیت‌ها، بازنگری در مجوز‌های پذیرش دانشجو و تشکیل کمیته اضطرار است.

وی خاطرنشان کرد که با توجه به پراکندگی جغرافیایی دانشگاه‌ها، هماهنگی میان آنها برای بهبود کیفیت آموزش عالی در سطح استان الزامی است.

معاون وزیر در ادامه با ارائه آمار‌های کلیدی، استان فارس را یکی از قطب‌های بزرگ آموزشی کشور دانست.

آقای واحدی افزود : این استان با دارا بودن نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجو و بیش از ۱۶۰۰ عضو هیئت علمی، ظرفیت‌های علمی گسترده‌ای دارد که با همکاری در قالب این کارگروه، می‌توان بهره‌وری موسسات آموزش عالی را ارتقا داد.

آقای واحدی همچنین در خصوص تقویم آموزشی اظهار داشت : با وجود آغاز کلاس‌های حضوری از مهرماه، انتظار می‌رود در ماه آذر، دانشجویان سال‌های بالاتر نیز در کلاس‌ها حاضر شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ورود دانشجویان جدید مقطع کارشناسی هم از اواخر آبان ماه انجام خواهد شد.