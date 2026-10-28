مدیر جهاد کشاورزی آبادان از اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن باغات این شهرستان با هدف ثبت و سامان‌دهی اطلاعات باغ‌ها، شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای بهبود خدمات‌رسانی به بهره‌برداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناجی شهیب‌زاده، گفت: در طرح شناسنامه‌دار کردن باغات، اطلاعاتی از جمله مشخصات بهره‌برداران، موقعیت باغ‌ها، سطح زیرکشت و نوع محصولات ثبت و سامان‌دهی می‌شود.

وی افزود: دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز باغات، زمینه برنامه‌ریزی اصولی، شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و تصمیم‌گیری مؤثر برای مدیریت بخش کشاورزی را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان،با اشاره به مزایای اجرای این طرح بیان کرد: شناسنامه‌دار شدن باغات به شناخت بهتر وضعیت باغداری شهرستان و ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای متناسب با نیاز بهره‌برداران کمک می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت باغداران در اجرای این طرح ادامه داد: ارائه اطلاعات صحیح و کامل از سوی بهره‌برداران، نقش مهمی در موفقیت این فرآیند دارد و به هدفمند شدن برنامه‌های آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان همچنین بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت علمی و مبتنی بر اطلاعات تأکید کرد و گفت: این مدیریت با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و برنامه‌های آموزشی و ترویجی، در راستای افزایش آگاهی باغداران، بهبود برنامه‌ریزی و ارتقای خدمات‌رسانی به فعالان بخش کشاورزی تلاش می‌کند.