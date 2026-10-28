به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل جهادکشاورزی مازندران با اشاره به فعال بودن همه حلقه‌های زنجیره تولید و عرضه مرغ در استان گفت: مازندران از توانمندی قابل توجهی در تولید محصولات پروتئینی برخوردار است و در حال حاضر، روزانه بیش از ۱۱۰۰ تن مرغ در استان تولید و برای عرضه آماده می‌شود.

تیموری‌یانسری افزود: از این مقدار، حدود ۶۰۰ تن به تأمین بازار تهران اختصاص می‌یابد، حدود ۳۵۰ تن در بازار استان مازندران عرضه می‌شود و نزدیک به ۱۵۰ تن نیز به بازار استان‌های همجوار اختصاص پیدا می‌کند. این ظرفیت، بیانگر نقش مؤثر تولیدکنندگان مازندران در تأمین نیاز‌های غذایی کشور و پایداری زنجیره تأمین محصولات پروتئینی است.

تیموری‌یانسری با اشاره به ظرفیت تاب‌آوری استان در شرایط دشوار اقتصادی جنگ تحمیلی و محدودیت‌های موجود تاکید کرد: مازندران در سال گذشته، هم در میزبانی از مسافران و هم در استمرار تولید محصولات کشاورزی، ظرفیت‌های قابل توجهی از خود نشان داد و این موفقیت‌ها حاصل صبر، همراهی و همدلی مردم استان، به‌ویژه کشاورزان و تولیدکنندگان بوده است.