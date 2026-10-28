هم‌زمان با نزدیک‌شدن فصل سرما، استاندار البرز بر ضرورت اجرای پویشی هدفمند برای مدیریت مصرف گاز تأکید کرد و خواستار فرهنگ‌سازی عمومی شد؛ اقدامی که با هدف تأمین پایدار گاز خانوارها، کاهش فشار بر شبکه انرژی و جلوگیری از اعمال محدودیت برای واحدهای تولیدی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، استاندار البرز، در جلسه بررسی مسائل و زیرساخت‌های مشکین‌دشت، با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال، خواستار طراحی و اجرای برنامه‌ای هدفمند برای اصلاح الگوی مصرف گاز و افزایش مشارکت شهروندان در این زمینه شد.

مجتبی عبداللهی با اشاره به اهمیت مدیریت تقاضای انرژی در ماه‌های سرد سال اظهار کرد: آگاهی‌بخشی عمومی و آموزش راهکارهای کاربردی برای مصرف بهینه گاز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش مصرف و مدیریت بهتر منابع انرژی نقش مؤثری داشته باشد.

استاندار البرز با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انتقال صحیح و مؤثر پیام‌های آموزشی افزود: انتظار می‌رود اصحاب رسانه با مشارکت در طراحی و اجرای یک پویش اطلاع‌رسانی هدفمند، ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز را به زبانی روشن، قابل‌فهم و متناسب با نیازهای روزمره خانوارها تبیین کنند تا زمینه همراهی گسترده‌تر مردم در مدیریت مصرف انرژی فراهم شود.

عبداللهی ادامه داد: فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف انرژی باید بر ارائه راهکارهای ساده، عملی و قابل اجرا متمرکز باشد؛ اقداماتی که بدون ایجاد اختلال در زندگی روزمره شهروندان، به کاهش مصرف گاز و استفاده منطقی‌تر از منابع انرژی کمک کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی برای بخش‌های مختلف مصرف‌کننده خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف گاز، علاوه بر تأمین نیازهای گرمایشی خانوارها، در حفظ پایداری فعالیت‌های صنعتی و تولیدی نیز اهمیت دارد و می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه گازرسانی در روزهای سرد سال کمک کند.

استاندار البرز هدف از اجرای این پویش را افزایش آگاهی عمومی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و جلب مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی مؤثر و مستمر در این زمینه تأکید داشت.

بر اساس این رویکرد، اطلاع‌رسانی هدفمند درباره شیوه‌های صحیح مصرف گاز و ترویج رفتارهای کم‌هزینه و مؤثر در مدیریت انرژی، از محورهای اصلی برنامه پیشنهادی برای عبور از فصل سرما با مصرف بهینه‌تر و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی خواهد بود.