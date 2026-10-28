شهردار منطقه ۱۹ از صدور سند مالکیت کاداستری ملکی به مساحت بیش از ۸ هزار مترمربع به نام شهرداری تهران خبر داد و گفت: انتقال این ملک، تعهدی باقی‌مانده از توافق دهه ۸۰ بود که پس از گذشت بیش از ۱۸ سال، با پیگیری اداره املاک منطقه و همکاری اداره ثبت محقق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اخگرپور گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره وضع ملکی در محدوده منطقه که در سنوات گذشته موضوع توافق با شهرداری بوده است، بررسی سوابق و تعهدات طرف توافق به‌صورت ویژه در دستور کار اداره املاک قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد بر اساس توافق منعقدشده در دهه ۸۰ میان شهرداری و اشخاص حقوقی، باید بیش از ۸ هزار مترمربع زمین به شهرداری منتقل می‌شد، اما این تعهد با گذشت بیش از ۱۸ سال اجرایی نشده بود.

اخگرپور با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای استیفای حقوق شهرداری گفت: با پیگیری مستمر اداره املاک منطقه و همکاری اداره ثبت، طرف توافق ملزم به ایفای تعهدات شد و فرآیند انتقال رسمی ملک به نام شهرداری تهران انجام گرفت.

شهردار منطقه ۱۹ تصریح کرد: در ادامه این اقدامات و در چارچوب اجرای قانون حدنگار، سند مالکیت کاداستری ملک نیز به نام شهرداری تهران صادر و دریافت شد.