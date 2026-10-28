معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش مبلغ وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

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به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حشمت‌الله سلیمانی در نشست هم اندیشی منتخبین کانون های بازنشستگان با اشاره به اهمیت حمایت از بازنشستگان و خانواده‌های آنان برای مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: با پیگیری‌ها و مذاکرات انجام‌شده با بانک عامل و در نظر گرفتن شرایط و نیازهای بازنشستگان عزیز و فرزندان آنان که در آستانه تشکیل زندگی مشترک قرار دارند، مبلغ وام ازدواج که پیش‌تر ۸۰ میلیون تومان تعیین شده بود، به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: نزدیک به ۳۰ هزار نفر برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند و فرایند پرداخت وام در حال پیگیری است. همچنین این تسهیلات به‌زودی به حساب متقاضیان واجد شرایط و مشمول واریز خواهد شد.





سلیمانی گفت: صندوق بازنشستگی کشوری حمایت از بازنشستگان و خانواده‌های آنان و پیگیری تسهیلات رفاهی را با هدف کمک به تأمین نیازهای این قشر و تسهیل شرایط آغاز زندگی مشترک فرزندان آنان با جدیت دنبال می‌کند.