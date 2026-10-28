با حضور رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲۰ واحد مسکونی کارکنان سپاه لرستان در خرم‌آباد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار علی فدوی، رئیس گروه مشاوران فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مراسم افتتاح ۱۲۰ واحد مسکونی کارکنان سپاه لرستان که در خرم آباد برگزار شد، گفت: برای اجرای این طرح ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: در ادامه برنامه تأمین مسکن کارکنان سپاه استان، عملیات ساخت ۱۲۰ واحد مسکونی دیگر نیز در حال اجراست که بنا بر برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته سردار فدوی، با تکمیل این واحدها، مجموع واحد‌های مسکونی بهره‌برداری‌شده و در حال ساخت این مجموعه به ۲۴۰ واحد خواهد رسید.