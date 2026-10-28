به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از برنامه‌ریزی برای اجرای غربالگری رایگان سرطان کارکنان این دانشگاه و توسعه خدمات تشخیصی در استان خبر داد.

محمدصادق رضایی بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری و افزایش مشارکت مردم در برنامه‌های غربالگری تأکید کرد و گفت: افزایش دانش، تغییر نگرش و اصلاح عملکرد، مراحل به هم پیوسته‌ای هستند که به بهبود رفتار‌های سلامت‌محور منجر می‌شوند. آگاهی زمانی اثربخش است که در رفتار روزمره افراد نمود پیدا کند و با تداوم آموزش و انتقال آموخته‌ها به دیگران، به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی افزود: هدف این است که خودمراقبتی و توجه به غربالگری سرطان به بخشی از سبک زندگی مردم تبدیل شود؛ ازاین‌رو، آموزش همگانی باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا افراد با آگاهی بیشتری در برنامه‌های پیشگیری و تشخیص زودهنگام مشارکت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به ظرفیت حدود ۲۶ هزار نفری نیروی انسانی این دانشگاه، از برنامه اجرای غربالگری رایگان کارکنان خبر داد و گفت: در گام نخست، این برنامه در مجموعه دانشگاه دنبال می‌شود و برای تسهیل مراجعه کارکنان، تمهیدات تشویقی در نظر گرفته خواهد شد.

رضایی ادامه داد: پس از اجرای این مرحله، توسعه برنامه به سایر سازمان‌ها پیگیری می‌شود. کارکنان نیز می‌توانند با انتقال اطلاعات و تجربیات خود به خانواده‌ها و اطرافیان، به افزایش آگاهی عمومی و استقبال بیشتر از خدمات غربالگری کمک کنند.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره خدمات پیشگیری و تشخیص سرطان تأکید کرد و افزود: در کنار ظرفیت‌های غربالگری در سطح نخست و خدمات درمان تخصصی در سطح سوم، تقویت امکانات تشخیصی سطح دوم اهمیت زیادی دارد تا افراد مشکوک در زمان مناسب ارزیابی و تعیین تکلیف شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به برنامه تجهیز چهار مرکز در استان به امکانات تشخیصی مورد نیاز، تاکید کرد: فراهم‌سازی تجهیزاتی از جمله کولونوسکوپی و آندوسکوپی برای ارتقای خدمات تشخیصی در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل‌توجهی از این اقدامات طی دو تا سه ماه آینده پیش برود. ارائه رایگان خدمات در چارچوب این برنامه نیز دنبال می‌شود.

رضایی از رایزنی با بیمه سلامت برای پوشش خدمات پیشگیرانه خبر داد و گفت: تأمین هزینه ها از سوی دانشگاه و ثبت اطلاعات مراجعان نیز در دستور کار قرار دارد تا امکان پیگیری افراد و تداوم خدمات رایگان پس از تشخیص، در چارچوب برنامه فراهم شود.