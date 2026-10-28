با برداشت بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شلتوک، حد نصاب جدیدی در تولید برنج مازندران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به عملکرد کم‌سابقه استان درتولید برنج گفت:امسال با کشت برنج در بیش از ۳۲۵ هزار هکتار از شالیزار‌ها با احتساب کشت اول، نشا مجدد و کشت راتون، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شلتوک تولید شده است که رکورد قابل توجهی در تولید این محصول به شمار می‌رود.

اسدالله تیموری‌یانسری افزود: بر اساس این میزان تولید، پیش‌بینی می‌شود تولید برنج سفید استان به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برسد. این ظرفیت تولیدی، نقش مهمی در تأمین برنج مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات دارد.

وی ساماندهی شالیکوبی‌ها و رصد هوشمند موجودی برنج با هدف بهبود نظارت بر بازار برنج را از برنامه‌های مهم معاونت بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد و گفت: در مازندران، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع انبار‌ها در واحد‌های شالیکوبی پیگیری شده و بیش از ۷۵ درصد این واحد‌ها در این طرح مشارکت کرده‌اند.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: رصد مستمر موجودی برنج، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تنظیم بازار، مدیریت عرضه و کنترل نوسانات شدید قیمت را فراهم می‌کند و می‌تواند در حفظ پایداری تولید و حمایت از شالیکاران مؤثر باشد.