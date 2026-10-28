رئیس کل دادگستری کردستان گفت: در سومین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار استان، دستور جلب ۸ محکوم متواری کثیرالشاکی صادر و درخواست‌های ۱۸ محکوم نیز تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جباری در سومین جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار استان، بر ضرورت رصد مستمر این افراد و نظارت بر وضعیت قضایی و نحوه برخورداری آنان از ارفاقات قانونی تأکید کرد.

وی گفت: رفتار مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار با دقت از سوی دستگاه قضایی استان رصد و برای تحقق اهداف ستاد در زمینه پایش این افراد، از فناوری‌های نوین استفاده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت استفاده از پابند الکترونیکی در زندان‌های استان اظهار داشت : وضعیت این محکومان، از جمله درخواست مرخصی و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط و پابند الکترونیکی، مطابق دستورالعمل ستاد تحت نظارت قرار می‌گیرد تا از ارتکاب تخلف و اقدامات مجرمانه جلوگیری شود.

جباری بر لزوم اشراف اطلاعاتی بر مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار تاکید کرد و افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا هرگونه اقدام سوء احتمالی این افراد شناسایی و کنترل شود.

وی همچنین به اجرای دوره‌های اصلاحی و تربیتی، فراهم کردن فرصت‌های حرفه‌آموزی برای اصلاح رفتار محکومان، تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی و برون‌سازمانی و گسترش تعامل با زندان‌های استان تأکید کرد.

در این جلسه همچنین درخواست‌های ۱۸ نفر از محکومان مشمول دستورالعمل ستاد تعیین و دستور جلب هشت نفر از محکومان متواری کثیرالشاکی نیز صادر شد.