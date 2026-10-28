معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب سه مصوبه با محوریت اصلاح ضوابط تعیین عمق ساخت داخل محصولات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و تصویب اسناد تحول دیجیتال وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد: در نشست مشترک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد راهبری فضای مجازی که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، و با حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد، سه مصوبه در حوزه توسعه فناوری و تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید.

به گفته چیت‌ساز، نخستین مصوبه به اصلاح «دستورالعمل تعیین عمق ساخت داخل محصولات اولویت‌دار و دارای فناوری‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات» اختصاص دارد. این مصوبه ناظر بر بازنگری در ضوابط سنجش سهم فعالیت‌ها و نهاده‌های داخلی در تولید محصولات مشمول دستورالعمل است. عمق ساخت داخل، از منظر سیاست‌گذاری صنعتی و فناوری، شاخصی برای ارزیابی میزان مشارکت ظرفیت‌های داخلی در تولید محصول به شمار می‌رود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از تصویب «سند تحول دیجیتال وزارت نفت» و «سند تحول دیجیتال وزارت امور خارجه» به‌عنوان دو مصوبه دیگر این نشست خبر داد. با تصویب این اسناد، اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال در دو وزارتخانه، در چارچوب اسناد مصوب، در دستور کار قرار می‌گیرد.

این اقدام در چارچوب بند «خ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف پیشبرد تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی و توسعه ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های مأموریتی آنها پیگیری می‌شود.