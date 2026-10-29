کمک هزینه مسکن، عائله مندی و اقلام مصرفی خانوار (بن خواروبار) و حق اولاد جزو موارد مشمول مالیات بر درآمد حقوق کارمندان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس بخشنامه سازمان امورمالیاتی کشور، آن دسته از پرداختی‌هایی که مطابق با موافقت‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور یا مزایایی که سقف آن را هیأت وزیران یا شورای عالی کار تعیین می‌کند، مشمول موارد حدود متعارف که در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، خواهد بود.

مزایای مندرج در بخشنامه سازمان امور مالیاتی شامل کمک‌هزینه مسکن، کمک‌هزینه عائله‌مندی، حق اولاد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار (بُن خواربار) تعیین شده است.

آخرین اخبار از تخصیص زمین جوانی جمعیت در اجرای ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان مشمول ساکن اصفهان و شهر‌های همجوار

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه، الحاق زمین در غرب شاهین شهر برای احداث هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی انجام شده است گفت: منتظر ابلاغ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای تفکیک زمین، انتخاب پیمانکار و آغاز آماده سازی آن هستیم.

حمیدرضا فلاح چم آسمانی پیش بینی کرد، بخشی از این زمین به حدود هزار خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت تخصیص داده شود.

علیرضا بصیری فرماندار لنجان هم با بیان اینکه برای تخصیص زمین جوانی جمعیت در شهر‌ها به جزء فولادشهر و در روستا‌ها مشکلی نداریم گفت: در صورت الحاق ۸۰ هکتار زمین، مشکل فولادشهر هم حل می‌شود.

شهرام آذر پی فرماندار جرقویه هم گفت: با تخصیص ۳۰ تا ۳۵ هکتار، تکالیف مشمولان زمین جوانی جمعیت در این شهرستان حل می‌شود.