نشستی با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه بیماران خاص، به منظور مستندسازی آثار تحریم‌های یکجانبه در حوزه سلامت، در ستاد حقوق بشر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست که چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ در ستاد حقوق بشر برگزار شد، نمایندگان انجمن تالاسمی، خانه‌ای‌بی، انجمن اتیسم، انجمن هموفیلی، انجمن‌ام‌اس و جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره حضور داشتند.

آثار تحریم‌ها بر بیماران خاص

نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد ضمن اشاره به آثار تحریم‌ها بر بیماران خود، از اختلال در روند درمان و افزایش مرگ‌ومیر این بیماران به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت مجدد تحریم‌ها و همچنین در یک سال اخیر با افزایش حملات متجاوزانه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. آنان با ارائه مستنداتی، خواستار همراهی و همکاری ستاد حقوق بشر برای تشکیل پرونده حقوقی و حقوق بشری در این خصوص و رساندن صدای این بیماران به مجامع بین‌المللی شدند.

اجرای حکم پرونده بیماران پروانه‌ای

لازم به ذکر است که در سوم آبان‌ماه، جلسه اجرای حکم پرونده بیماران پروانه‌ای برگزار شد. این پرونده با پیگیری نهاد مردمی خانه‌ای‌بی و مشارکت ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای علیه دولت آمریکا و مسئولان این کشور تشکیل شد. خواسته شاکیان، جبران خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تحریم‌هایی بود که دسترسی آنان به پانسمان‌های ویژه و اقلام دارویی مورد نیاز را مختل کرده بود.

پرداخت غرامت از محل فروش نفتکش توقیف‌شده

بر اساس این گزارش، به بیماران پروانه‌ای که علیه آمریکا طرح دعوا کرده بودند، غرامت حاصل از فروش نفت یک نفتکش آمریکایی که توقیف شده بود پرداخت شد. این نتیجه نشان داد که می‌توان از مسیر حقوقی و قضایی برای مقابله با آثار تحریم‌ها و پیگیری حقوق بیماران اقدام کرد؛ مسیری که نیازمند مستندسازی است و نشست امروز نیز با همین هدف برگزار شد.