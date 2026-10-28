به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون فنی و آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از اجرای طرح احیاء طبیعی ۲۵ هزار هکتار مراتع غرب مازندران با هدف احیای پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی خبرداد.

محمدرسول رجبی ا اشاره به اهمیت تقویت پوشش گیاهی در حفاظت از خاک و پایداری حوزه‌های آبخیز، گفت: در بخش عملیات بیولوژیک، طی چند سال اخیر برنامه‌هایی در سطح ۲۵ هزار هکتار شامل کپه‌کاری، قرق و حفاظت، نهال‌کاری مثمر و غیرمثمر، مراقبت و آبیاری اجرا شده است.

وی گفت: در سال‌های اخیر ۷۱۵ مورد عملیات مکانیکی آبخیزداری با حجم حدود ۲۴۵ هزار مترمکعب و عملیات تثبیت عرصه‌ها و پیشگیری از حرکات توده‌ای در سطح ۱۶۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی غرب مازندران اجرا شد.

این مقام مسئول با تشریح اجرای طرح‌های آبخیزداری در عرصه‌های منابع طبیعی غرب مازندران در چند سال اخیر، تاکید کرد: در مجموع ۷۱۵ مورد عملیات مکانیکی آبخیزداری با حجم اجرایی حدود ۲۴۵ هزار مترمکعب در سطحی بالغ بر ۲۶۰ هزار هکتار از عرصه‌های زیرپوشش اجرا شده است که این عملیات شامل احداث بند‌های سنگی ملاتی، سازه‌های سنگی گابیونی، بند‌های مشبک سرشاخه‌گیر و دیوار‌های سنگی ملاتی بوده است.

معاون فنی و آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر گفت: به منظور تثبیت عرصه‌ها و پیشگیری از حرکات توده‌ای، طرح زهکش طولی در ۱۶۰ هکتار در مناطق "سنار" و "کنس‌دره" اجرا شد و در بخش عملیات بیومکانیکی نیز اقدامات اجرایی در ۲۰ هکتار به پایان رسیده است.

وی با اشاره به نقش راهبردی آبخیزداری در حفاظت از منابع طبیعی و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی، با بیان اینکه توسعه طرح‌های آبخیزداری و حفاظت خاک، نقشی مؤثر در کنترل روان‌آب، کاهش فرسایش خاک، پیشگیری از خسارات سیلاب و تحقق اهداف پدافند غیرعامل دارد، تاکید کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری و حفاظت خاک، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌پذیری عرصه‌های طبیعی در برابر سیلاب، فرسایش خاک و حرکات توده‌ای است و در چارچوب اهداف پدافند غیرعامل، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری سرزمین دارد.

معاون فنی و آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های مرتبط با بند‌های مشبک سرشاخه‌گیر در حوزه‌های آبخیز غرب مازندران افزود: ۱۱ مورد از این طرح‌ها در حوزه‌های آبخیز نیرنگ، کرکوردسر، خیرود، چالکرود، پلطان، میجران، کاظم‌رود، تیروم‌رود، پلنگ‌رود و پلنگ‌ابرود در مرحله پایانی قرار دارد.

رجبی افزود: مجموعه این برنامه ها، علاوه بر کمک به کنترل روان‌آب، کاهش فرسایش خاک و مدیریت خطر سیلاب، در تثبیت عرصه‌های حساس و حفاظت از منابع پایه نقش مهمی دارد و استمرار این روند، مستلزم تقویت مطالعات کارشناسی، اولویت‌بندی حوزه‌های پرخطر و توسعه طرح‌های آبخیزداری متناسب با شرایط طبیعی هر منطقه است.

وی گفت: آبخیزداری، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفاظت از منابع طبیعی و کاهش خسارات ناشی از مخاطرات محیطی است و اجرای هدفمند این طرح‌ها، گامی اساسی در مسیر توسعه پایدار و تحقق اهداف پدافند غیرعامل در غرب مازندران به شمار می‌رود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.