رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد از صدور خودکار حدود ۱۲ هزار مجوز معطل‌مانده خبر داد و اعلام کرد: با وجود این اقدام، بیش از ۷۱ هزار درخواست مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ همچنان با تأخیر در صدور مواجه است.

به گزارش گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور هادی محضرنیا، رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب‌وکار و دیگر مهمانان به‌صورت تلفنی، موضوع صدور خودکار مجوز‌های معطل‌مانده و الزامات قانونی دستگاه‌های اجرایی در درگاه ملی مجوز‌ها بررسی شد.

هادی محضرنیا با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ هزار مجوز دارای تأخیر در درگاه ملی مجوز‌ها گفت: در مرحله نخست، حدود ۱۰ درصد از این مجوز‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌شده، به‌صورت خودکار صادر شد.

وی افزود: فرایند صدور این مجوز‌ها از ظهر روز دوشنبه آغاز شد و طی چهار تا پنج ساعت به پایان رسید. همچنین پیامک‌های اطلاع‌رسانی برای متقاضیان و دستگاه‌های صادرکننده ارسال شده و گزارش‌های مربوط نیز برای دستگاه‌ها آماده شده است.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد تأکید کرد: این اقدام با هدف تعیین تکلیف درخواست‌های معطل‌مانده و وادار کردن دستگاه‌ها به رعایت مهلت‌های قانونی انجام شده است و در صورت تداوم تأخیرها، این مرکز بار دیگر از ظرفیت صدور خودکار مجوز‌ها استفاده خواهد کرد.

بیش از ۷۱ هزار درخواست همچنان با تأخیر مواجه است

محضرنیا با تشریح آخرین آمار درخواست‌های صدور مجوز اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار درخواست صدور مجوز ثبت شده که نزدیک به یک میلیون مورد از آنها به صدور مجوز منجر شده است. در همین مدت، حدود ۷۸ هزار درخواست نیز با تأخیر مواجه بوده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت درخواست‌های سال‌های گذشته افزود: پس از صدور خودکار حدود ۱۲ هزار مجوز، همچنان ۵۱ هزار و ۹۱۳ درخواست ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ بدون اعلام نتیجه باقی مانده است. همچنین از سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ هزار درخواست و از سال ۱۴۰۲ حدود پنج هزار درخواست با تأخیر در تعیین تکلیف مواجه‌اند.

به گفته رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، برخی از مجوز‌هایی که به‌صورت خودکار صادر شده‌اند، بین شش ماه تا دو سال در انتظار مانده بودند؛ در حالی که مهلت قانونی رسیدگی به آنها سپری شده بود.

محضرنیا با بیان اینکه تأخیر‌ها در دستگاه‌های مختلف پراکنده است، از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان نظام دامپزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام روان‌شناسی و شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها به‌عنوان برخی از مجموعه‌های دارای بیشترین تأخیر نام برد.

وی توضیح داد: بخشی از تأخیر‌ها ناشی از انجام نشدن به‌موقع استعلام از سایر دستگاه‌هاست و در برخی موارد نیز متقاضی مدارک یا هزینه‌های لازم را تکمیل نکرده است؛ با این حال، مسئولیت پیگیری و تعیین تکلیف درخواست بر عهده مرجع صادرکننده مجوز است.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد یادآور شد: این مرکز از بهمن‌ماه سال گذشته، اطلاعات تفصیلی تأخیر‌ها را برای ۳۷ دستگاه ارسال کرده و پس از پیگیری‌های مجدد از تابستان و مکاتبه با دستگاه‌های نظارتی، در مهرماه از ظرفیت قانونی صدور خودکار مجوز‌ها استفاده کرده است.

سکوت دستگاه‌ها به معنای موافقت است؛ مسئولیت همچنان بر عهده مرجع صادرکننده

فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب‌وکار، نیز در این برنامه با تشریح مبانی قانونی صدور خودکار مجوز‌ها گفت: بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات انجام‌شده، دستگاه‌ها موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده درباره موافقت یا مخالفت با درخواست صدور مجوز تصمیم بگیرند و نمی‌توانند متقاضی را بلاتکلیف نگه دارند.

وی افزود: در صورتی که دستگاه مربوط در مهلت مقرر تصمیم خود را اعلام نکند، سکوت آن به منزله موافقت تلقی می‌شود و درگاه ملی مجوز‌های کشور مکلف است مجوز را به‌صورت خودکار صادر کند.

این کارشناس حقوق کسب‌وکار با تأکید بر اینکه صدور خودکار مجوز، مسئولیت مرجع صادرکننده را از بین نمی‌برد، تصریح کرد: مسئولیت‌های نظارتی همچنان بر عهده همان مرجع است و دستگاه‌ها باید شرایط تخصصی و الزامات قانونی صدور مجوز را در زمان تعیین ضوابط و مهلت‌های رسیدگی مشخص کنند.

بیات همچنین با اشاره به لزوم مستند بودن مخالفت دستگاه‌ها گفت: مرجع صادرکننده نمی‌تواند صرفاً با اعلام مخالفت کلی، درخواست متقاضی را رد کند؛ بلکه باید مستند قانونی و بند مربوط به شرایط یا مدارک احرازنشده را مشخص کند. مخالفت کلی با درخواست‌ها، مطابق مقررات قانونی، می‌تواند مشمول پیگیری و مجازات باشد.

وی تأکید کرد: درگاه ملی مجوز‌های کشور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوز است و دستگاه‌ها موظف‌اند مجوز‌های صادرشده از این درگاه را که دارای شناسه یکتا هستند، معتبر بشناسند. خودداری از پذیرش این مجوز‌ها نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته و برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است.

محضرنیا نیز در این باره گفت: این مرکز تخلفات احتمالی را به‌صورت مستمر بررسی و به دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند. به گفته وی، اعلام پرونده تخلف از سوی مرکز معمولاً در کمتر از یک هفته انجام می‌شود، اما احراز تخلف و رسیدگی قضایی به زمان و بررسی‌های تخصصی نیاز دارد.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه شکایات درگاه ملی مجوز‌ها ثبت کنند تا مرکز موضوع را از طریق نمایندگان بهبود فضای کسب‌وکار در دستگاه‌ها، بازرسی‌های داخلی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری کند. همچنین امکان مراجعه مستقیم متقاضیان به شورای رقابت یا مراجع قضایی وجود دارد.

تمدید خودکار مجوز‌ها در دستور کار قرار گرفت

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به آثار اقتصادی تأخیر در صدور مجوز‌ها گفت: تأخیر در ابتدای فرایند راه‌اندازی کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا سرمایه‌گذار بر اساس زمان مشخصی برای دریافت مجوز، تأمین تجهیزات و آغاز تولید برنامه‌ریزی می‌کند.

محضرنیا افزود: این مرکز در کنار پیگیری تأخیرها، امکان افزایش مهلت قانونی بررسی درخواست‌ها را نیز از طریق هیئت مقررات‌زدایی دنبال می‌کند. در مواردی که زمان بیشتری برای بررسی تخصصی لازم باشد، مهلت‌ها می‌تواند به‌صورت موقت یا دائمی و با تصویب مراجع مربوط افزایش یابد.

وی درباره مشکلات فنی دستگاه‌ها در اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها نیز گفت: دستگاه‌ها موظف‌اند الزامات فنی ابلاغ‌شده و وب‌سرویس‌های ارتباطی لازم را پیاده‌سازی کنند. در صورت بروز اشکال در زیرساخت درگاه، این مشکلات از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری می‌شود و معمولاً در کمتر از یک روز برطرف خواهد شد.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد همچنین از همراهی برخی دستگاه‌ها در زمینه اتصال فنی به درگاه خبر داد و گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو از جمله دستگاه‌هایی هستند که در حوزه فنی همکاری دارند؛ هرچند تأخیر در صدور مجوز‌ها ممکن است در واحد‌های دیگری از همین دستگاه‌ها همچنان وجود داشته باشد.

در ادامه برنامه، فرهاد بیات بر ضرورت گسترش سازوکار تمدید خودکار مجوز‌ها تأکید کرد و گفت: تأخیر در تمدید مجوز برای کسب‌وکاری که فعالیت خود را آغاز کرده، نیروی انسانی به کار گرفته و هزینه‌های مختلفی متحمل شده است، می‌تواند خسارت بیشتری به همراه داشته باشد.

محضرنیا نیز با تأیید این موضوع اعلام کرد: تمدید خودکار مجوز‌ها در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر، مجوز‌های پروانه‌ای کسب‌وکار‌های صنفی که بیش از نیمی از مجوز‌های کشور را تشکیل می‌دهند، مشمول تمدید خودکار هستند. به گفته وی، این سازوکار به‌تدریج برای سایر مجوز‌ها نیز اجرا خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این سازوکارها، کاهش تأخیر‌های اداری، افزایش شفافیت و فراهم کردن امکان آغاز و تداوم فعالیت اقتصادی در چارچوب شرایط قانونی برای متقاضیان است.