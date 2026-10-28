خبر‌های پلیس فارس از شیراز و سایر شهرستان‌ها ، امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

خبر‌های پلیس فارس از شیراز و سایر شهرستان‌ها ، امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از کشف ۳۰۰ راس احشام فاقد مجوز در شهرستان کوه چنار تا کشف مواد مخدر در خودروی سواری در شیراز را در بسته خبری پلیس فارس بخوانید.

کشف ۳۰۰ راس گوسفند فاقد مجوز در کوه چنار

فرمانده انتظامی کوه‌چنار از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۳۰۰ راس احشام فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی بیان کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی این فرماندهی حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیف شده ۳۰۰ راس احشام فاقد مجوز حمل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوه‌چنار با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق اماکن خصوصی در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از دستگیری ۳ نفر سارق اماکن خصوصی و کشف ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "آرش بخشایی مطلق در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های خرد در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و بررسی اطلاعات جمع‌آوری‌شده از صحنه‌های سرقت، ۳ نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی اقلید با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۰ فقره سرقت اماکن خصوصی، تصریح کرد: دستگیر شدگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ بخشایی مطلق خاطرنشان کرد: برخورد با سارقان با جدیت در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.

کشف احشام فاقد مجوز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از توقیف ۲ دستگاه خودروی شوتی حامل ۲۲ رأس گوسفند فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگسیدرحمان هاشمی اظهار داشت: مأموران انتظامی حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه خودروی شوتی حامل احشام مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو‌ها ۲۲ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل و جابجایی کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با اشاره به معرفی این ۲ نفر به مرجع قضایی، بیان کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف‌شده را ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ هاشمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارق موتورسیکلت در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری یک نفر سارق و ۳ نفر مالخر و کشف ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگفریبرز مردانی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان مرودشت، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ بعثت با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه‌جانبه، یک نفر سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۶ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف و اظهار داشت اموال مسروقه را به ۳ نفر مالخر فروخته است.

سرهنگ مردانی با اشاره به این که هر ۳ نفر مالخر نیز دستگیر شدند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست با توجه به توصیه‌های پلیس، وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی و قفل مجهز کنند و از رها کردن موتورسیکلت در مکان‌های خلوت و معابر خودداری کنند.

دستگیری سارقان احشام در شهرستان مهر

فرمانده انتظامی مهر از شناسایی و دستگیری ۲ سارق احشام و کشف ۸ رأس دام سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با سارقان احشام، مأموران انتظامی با همکاری عوامل پلیس راه فراشبند-جم به ۲ دستگاه خودروی سمند مشکوک و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از خودرو‌ها تعداد ۸ رأس احشام سرقتی را کشف و هر دو نفر راننده را دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی مهر با اشراه به اینکه متهمان در بازجویی‌های فنی و تخصصی به سرقت احشام از شهرستان جم اعتراف کردند، تصریح کرد: دام‌های مکشوفه تحویل مالباختگان شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ دهقان ادامه داد: کارشناسان ارزش احشام کشف‌شده را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف ۱۵ رأس گوسفند فاقد مجوز در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل ۱۵ رأس گوسفند فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدحسین علی‌زاده اظهار داشت: مأموران انتظامی پاسارگاد حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی از این خودرو تعداد ۱۵ رأس گوسفند فاقد مجوز حمل و جابجایی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۱۵ رأس احشام فاقد مجوز در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از کشف ۱۵ رأس احشام فاقد مجوز در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگحسین محمدی اظهار داشت: مأموران انتظامی حین گشت‌زنی در محور مواصلاتی ایزدخواست به حاجی‌آباد به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو ۱۵ رأس احشام فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف ۳۵ موتورسیکلت و ۷ خودرو متخلف در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از توقیف ۷ دستگاه خودرو و ۳۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف به دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان و ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدحسین علی‌زاده اظهار داشت: در پاسخ به مطالبات شهروندان و در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان برخورد با وسایل نقلیه متخلف را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تخلفاتی از جمله انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، آلودگی صوتی، تغییر در اصالت وسیله نقلیه، نداشتن مدارک، نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک و ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز از جمله دلایل توقیف این وسایط نقلیه بود.

فرمانده انتظامی پاسارگاد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین، خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افراد متخلف با اقدامات خود آرامش شهروندان را به خطر بیندازند و برخورد قانونی با قانون‌شکنان به‌صورت مستمر ادامه دارد.

کشف کالا‌های قاچاق ۶۰ میلیاردی در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از توقیف ۳ دستگاه خودروی سواری و کشف ۶۰ میلیارد کالای فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرهام عسکری بیان کرد: ماموران این فرماندهی در حین کنترل محور مواصلاتی بندرعباس به لارستان به ۳ دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها، ۱۲ دستگاه لوازم خانگی، ۴ دستگاه کولر گازی، ۳ هزار و ۹۵۰ پاکت تنباکو، ۴۰ عدد برنج ده کیلویی و ۱۳ هزار و ۹۵۰ عدد فندک فاقد مجوز قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان، ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: رانندگان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سارق کابل در دام پلیس آباده

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از شناسایی و دستگیری سارق کابل، کشف ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و عمومی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "علی زنگنه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهر ایزدخواست، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: ماموران کلانتری ۱۴ ایزدخواست با انجام یکسری تحقیقات میدانی و اقدامات فنی موفق شدند سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در مخفیگاه متهم مقادیری اموال سرقتی کشف و سارق در بازجویی اولیه به ۳ فقره سرقت کابل از اماکن خصوصی و عمومی اعتراف کرد، تصریح نمود: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ "زنگنه" از شهروندان درخواست نمود: ضمن تجهیز اماکن، منازل و خودرو خود به حفاظ مطمئن، دوربین مداربسته، قفل‌های مناسب و دزدگیر در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف ۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در سروستان

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان از کشف ۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق از یک دستگاه خودرو سواری در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی‌آزا اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند تعداد ۲۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال را کشف و خودرو را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و حفظ سلامت و امنیت اقتصادی جامعه از اولویت‌های پلیس است و مأموران انتظامی با قاطعیت با این‌گونه جرائم برخورد خواهند کرد.

درگیری خانوادگی منجر به قتل شد

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد از وقوع اختلاف خانوادگی منجر به قتل درروستای شوراب واقع در بخش سیاخ دارنگون شیراز و دستگیری متهمین خبر داد.

سرهنگابوالحسن مزارعی اظهار داشت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری منجر به جرح با سلاح سرد و انتقال مصدوم به بیمارستان قائم این شهرستان بلافاصله مامورین جهت بررسی موضوع به بیمارستان اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مامورین مشخص شد در یک درگیری خانوادگی در روستای شوراب واقع در بخش سیاخ دارنگان شهرستان شیراز بین ۲ برادر ۲۴ و ۲۸ ساله و پدر ۵۳ ساله، برادر ۲۸ ساله با ضربه چاقو برادر ۲۴ ساله خود را به شدت مجروح کرده است که بر اثر شدت جراحات فوت نموده است.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی بلافاصله با هماهنگی قضایی به محل وقوع جرم (روستای شوراب) اعزام و موفق به بازداشت و دستگیری هردو منهم"پدر و پسر"شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه: قاتل ۲۸ ساله در بازجویی‌های انجام شده به قتل برادر خود با استفاده از سلاح سرد"چاقو"اعتراف کرد، گفت: در همین راستا پرونده مقدماتی تشکیل و به همراه متهمین برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد از شهروندان خواست:ضمن مدیریت کنترل خشم در مواجهه با تنش ها، صبوری و تدبیر پیشه کنند و اختلافات خانوادگی را از مسیرقانون، گفت‌و‌گو و مشورت با بزرگان فامیل حل و فصل کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

کشف کالای قاچاق ۳۰ میلیاردی در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف کالا‌های قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگحمیدرضا مصطفایی اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق، مأموران این شهرستان حین کنترل خودرو‌های عبوری در ورودی شهر به یک دستگاه کشنده فاو مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی بیان کرد: طی هماهنگی با مرجع قضایی، پس از بازرسی از خودرو اقلامی شامل ۳۲۰ پایه تلویزیون، یک دستگاه یخچال، تعداد ۲۶ حلقه لاستیک فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری عاملان نزاع دسته‌جمعی در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری عاملان نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی اظهار داشت: مأموران انتظامی حین گشت‌زنی متوجه نزاع و درگیری چند جوان در یکی از بوستان‌های شهرستان شدند و بلافاصله برای بررسی موضوع اقدام کردند.

وی افزود: مأموران موفق شدند ۳ نفر از عاملان اصلی این درگیری را که موجب ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شده بودند، را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

فرمانده انتظامی کازرون گفت: پس از تشکیل پرونده قضایی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ مصطفایی با هشدار به برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: پلیس برای تأمین امنیت اجتماعی شهروندان با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کند و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف سواری پژو و کشف کالای قاچاق

فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف سواری پژو پارس و کشف کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "عظیم شریفی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس، اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو مشکوک و با هماهنگی مرجع قضایی و رعایط ضوابط قانونی نسبت به متوقف نمودن آن را اقدام کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای قاچاق و فاقد مجوز شامل ۲۴ دستگاه تراز لیزری را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فراشبند تصریح کرد: در این راستا یک نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ افزود: پلیس در برخورد با قاچاقچیان و بر هم زنندگان نظم اقتصادی، قاطعانه عمل خواهد کرد.

توقیف پژو با ۶۰ کیلوگرم تریاک در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۶۰ کیلوگرم تریاک توسط ماموران انتظامی این شهرستان و دستگیری ۲ نفر متهم خبرداد.

سرهنگ محمد رستمی اظهار داشت: ماموران انتظامی کلانتری "۱۵ قصرالدشت" شیراز هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری پژو ۲۰۷ مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۶۰ کیلوگرم تریاک کشف شد، گفت: در این خصوص ۲ نفر متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، بیان کرد: مبارزه بی امان با سوداگران مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.