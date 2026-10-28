رئیس اداره صمت ورامین از کشف و توقیف ۱۰ تن پلی‌اتیلن S۷۰۰۰ به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد که در جریان بازرسی مشترک با پلیس امنیت اقتصادی شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید تاجیک از کشف و توقیف ۱۰ تن پلی‌اتیلن S۷۰۰۰ خارج از شبکه توزیع در ورامین خبر داد.

وی افزود: بازرسان اداره صمت ورامین، در قالب گشت مشترک با مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، هنگام بازرسی در منطقه خیرآباد به دو خودروی در حال حرکت مشکوک شدند.

تاجیک بیان کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان داد محموله‌های حمل‌شده در این دو خودرو، به وزن مجموع ۱۰ تن، فاقد اسناد مثبته لازم بوده است.

رئیس اداره صمت ورامین ادامه داد: بررسی‌های تکمیلی مشخص کرد محموله‌های کشف‌شده به برخی واحد‌های دارای سهمیه از بورس کالا تعلق داشته و قرار بوده است به خارج از شهرستان منتقل شوند.

تاجیک با اشاره به دستور مراجع قضایی برای توقیف محموله‌ها گفت: ارزش ریالی مواد پلی‌اتیلن کشف‌شده ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده و متصدیان مربوطه به اتهام عرضه خارج از شبکه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی شدند.