به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ورود پرندگان به این تالاب، امسال به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی و تغذیه مناسب از نیمه مهرماه آغاز شده است.

فاروق سلیمانی افزود: بهشت پرندگان اکنون ۸ میلیون متر مکعب آب دارد و حدود بیست هزار بال پرنده از گونه انواع غازها، اردک، تنجر آنقوت و ... وارد این تالاب شده‌اند.

تالاب کانی برازان با مساحت یک هزار و پنجاه هکتار و معروف به بهشت پرندگان در سی کیلومتری مهاباد واقع شده است.