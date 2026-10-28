در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد خراسان جنوبی، از یک واحد نمونه ملی و ۸ واحد نمونه استانی با حضور انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، واحد نمونه ملی در حوره تولید تایر فعالیت دارد و ۸ واحد نمونه استانی در حوزه صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع شیمیایی معرفی شده‌اند که محصولات متنوعی از جمله آب انار غلیظ شده، زعفران، مایع اسیدی پاک‌کننده آرد گندم، کنسرو رب گوجه فرنگی و لوله‌های پلاستیکی پلی‌اتیلن تحت فشار برای آبرسانی و فاضلاب را تولید می‌کنند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد در مراسم روزجهانی استاندارد در بیرجند، با تأکید بر ضرورت کاهش مکاتبات اداری، توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز در مناطق مرزی و انطباق محصولات صادراتی با استاندارد‌های کشور‌های مقصد، گفت: هدف سازمان ملی استاندارد، تسهیل تجارت در کنار صیانت از سلامت مردم و اعتبار کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی است.

انصاری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تداخل وظایف دستگاه‌ ها گفت: سازمان ملی استاندارد باید با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی لازم را داشته باشد تا بازرسی‌ها و آزمون‌های تکراری کاهش یابد و فعالیت‌های موازی، هزینه و زمان بیشتری به فعالان اقتصادی تحمیل نکند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: با توجه به درخواست‌های استان‌ها، تحلیل نیاز‌های منطقه‌ای و اهمیت راهبردی برخی مرزها، قرار است اولویت‌بندی لازم برای متقاضیان آزمایشگاهی انجام شود تا نیاز‌های استان در این زمینه با سرعت بیشتری تأمین شود.

به گفته انصاری هدف آن است که برای انجام آزمون‌های مورد نیاز کالا‌های وارداتی، فعالان اقتصادی ناچار نباشند کالا‌های خود را برای بررسی به استان‌های دیگر منتقل کنند؛ بلکه آزمایشگاه‌های مورد نیاز و دارای تأیید صلاحیت در هر استان مستقر و بتوانند پاسخگوی نیاز‌های منطقه‌ای باشند.

انصاری افزود: لازم است پیش از آنکه محصولی با هدف صادرات تولید شود، ارزیابی‌های لازم درباره انطباق آن با استاندارد‌های کشور مقصد انجام شود و سپس مراحل تولید و صادرات دنبال شود که چنین رویکردی می‌تواند به ماندگاری کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی و حفظ بازار‌های صادراتی کمک کند.

وی بر ضرورت بازنگری در فرآیند‌های اداری، تسهیل صادرات و واردات، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی تأکید کرد و گفت: خراسان جنوبی با توجه به موقعیت مرزی و ظرفیت‌های موجود می‌تواند به الگویی برای اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه استاندارد و تجارت تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات باکیفیت و استاندارد استان، خواستار تصویب منطقه تجاری شرق کشور برای خراسان جنوبی، تکمیل تجهیزات آزمایشگاه مرز ماهیرود و تقویت زیرساخت‌های صادراتی شد.

سیدمحمدرضا هاشمی افزود: اکثریت کالا‌هایی که در خراسان جنوبی تولید می‌شوند، از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند و این ظرفیت ارزشمند باید مورد حمایت قرار گیرد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل شدن به قطب آزمایشگاهی کشور را دارد.

هاشمی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی، معدنی و صنعتی خراسان جنوبی افزود: ایجاد آزمایشگاه مرجع و همکار و راه‌اندازی مرکز پژوهشی منطقه‌ای در شرق کشور، از ضرورت‌های توسعه استان است.

به گفته وی با توجه به برخورداری استان از دانشگاه‌های متعدد و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، امکان تجمیع توانمندی‌های موجود و استفاده هدفمند از دانش متخصصان و پژوهشگران فراهم است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه ایجاد یک مرکز پژوهشی منطقه‌ای در شرق کشور را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان کویر تایر نیز با تأکید بر نقش استاندارد در نظم‌بخشی به فعالیت‌های کشور افزود: کشور برای حضور مؤثر در عرصه رقابت صنعتی باید به سمت تولید محصولات باکیفیت حرکت کند.



زینلی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد در بخش‌های مختلف کشور گفت: دستیابی به اقتدار صنعتی، افزایش توان رقابت‌پذیری و کاهش خسارت‌های تولید، مستلزم توجه جدی به کیفیت و رعایت استاندارد‌ها در تمامی مراحل تولید است.