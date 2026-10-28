مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین از راه‌اندازی سامانه ساختار خبر داد. این سامانه با هدف شفاف‌سازی املاک روستایی، پیشگیری از رانت و فراهم کردن امکان دسترسی برخط به اطلاعات طرح‌های هادی، به خدمت کاربران خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهندس اصغر گونجی، مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین، با اشاره به ضرورت دسترسی سریع و بدون واسطه شهروندان به اطلاعات روستایی، اعلام کرد که ارتقای کیفیت ارتباط میان مدیران، کارشناسان و اهالی روستا‌ها از اهداف اصلی این بستر نوین است.

وی افزود: «مردم باید بتوانند به‌سادگی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، به اطلاعات دقیق و به‌روز خود دسترسی داشته باشند.»

شفافیت؛ سلاحی در برابر رانت و سوءاستفاده

گونجی در تحلیل مزایای این سامانه تأکید کرد: «یکی از اساسی‌ترین دستاورد‌های سامانه ساختار، افزایش چشمگیر شفافیت در ارائه اطلاعات ملکی و ساخت‌وساز‌ها است. این ابزار با فراهم کردن دسترسی به داده‌های جامع، نقشی کلیدی در پیشگیری از رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی ایفا خواهد کرد.»

وی تصریح کرد که با عملیاتی شدن این سامانه، نیاز به استعلام‌های حضوری و پیچیده از بین می‌رود و کاربران می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، وضعیت ملک خود را بررسی کنند. از طریق این سامانه، مشخص می‌شود که یک ملک در داخل یا خارج از محدوده قانونی روستا قرار دارد، نوع کاربری آن چیست و وضعیت حریم و معابر آن چگونه است.

دسترسی به اطلاعات ۲۲ هزار روستا از طریق GIS

مدیرکل بنیاد مسکن قزوین با اشاره به ساختار فنی سامانه، افزود: «سامانه ساختار دارای دو بخش اصلی است؛ در بخش نخست، نقشه‌های کامل طرح هادی تمامی روستا‌ها در قالب فایل‌های PDF بارگذاری شده است. در بخش دوم که مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) است، تاکنون اطلاعات حدود ۲۲ هزار روستا وارد سیستم شده و تلاش می‌شود تا پایان سال جاری، تمامی روستا‌ها تکمیل گردند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی، امکان پیگیری فرایند‌هایی نظیر دریافت استعلام و مراحل صدور پروانه ساخت نیز از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.

گونجی در پایان تاکید کرد: بنیاد مسکن استان، مصمم است با توسعه خدمات الکترونیک، زمینه برخورداری تمامی روستا‌های استان از خدمات نوین و تسهیل صدور اسناد مالکیت را بیش از پیش فراهم کند.