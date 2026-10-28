دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند از بازداشت سه کارمند شهرداری به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،عرفان رضایی افزود: این پرونده با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان نهاوند و با دستور قضایی وارد مرحله رسیدگی شده است.

او با قدردانی از اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های اداره اطلاعات این شهرستان، بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال تأکید کرد.

دادستان نهاوند همچنین گفت: رسیدگی به این پرونده در چارچوب مقررات قانونی ادامه دارد و اتهامات مطرح‌شده باید در فرایند قضایی بررسی و اثبات شود.

رضایی از مردم خواست در صورت اطلاع از موارد مشکوک به فساد مالی و اداری، گزارش‌ها و مستندات خود را از طریق مراجعه به دفتر دادستانی، اداره اطلاعات یا پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند ارائه کنند.

او تاکید کرد: مشارکت مردم در ارائه گزارش‌های مستند می‌تواند در شناسایی تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق عمومی مؤثر باشد.