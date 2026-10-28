بیست‌ و دومین مرکز توزیع داروی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پخش دارویی کشور، با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی و ایجاد ۴۰ فرصت شغلی مستقیم در استان البرز افتتاح شد؛ مرکزی که با برخورداری از فضای سردخانه‌ای تخصصی، توزیع دارو برای صدها داروخانه و مرکز درمانی استان را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، در آیین افتتاح این مرکز، توسعه زیرساخت‌های توزیع را از عوامل مؤثر در تقویت زنجیره تأمین دارو دانست و گفت: گسترش مراکز توزیع در استان‌های مختلف، امکان پوشش گسترده‌تر بازار دارویی کشور و دسترسی مناسب‌تر داروخانه‌ها و مراکز درمانی به اقلام دارویی را فراهم می‌کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه سلامت، علاوه بر ارتقای توان عملیاتی شبکه توزیع، می‌تواند به بهبود خدمات‌رسانی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور کمک کند.

مسعود بهرامی، مدیرعامل شرکت پخش دارو، نیز با اشاره به سهم این مجموعه در بازار دارویی کشور اظهار کرد: ارزش بازار دارویی کشور حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این شرکت با سهمی نزدیک به ۱۰ درصد، سالانه حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان دارو را در شبکه تأمین و توزیع قرار می‌دهد.

وی توسعه پوشش جغرافیایی، افزایش سهم بازار، تقویت امنیت دارویی و مدیریت نقدینگی را از محورهای فعالیت این شرکت برشمرد و افزود: افتتاح مرکز البرز در راستای توسعه شبکه توزیع و افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی به مراکز دارویی و درمانی انجام شده است.

مرکز جدید توزیع دارو در البرز با ظرفیت انبارش بیش از هزار و ۲۰۰ پالت و ۳۶۰ مترمربع فضای سردخانه‌ای، به ۵۶۵ مشتری در استان خدمات ارائه می‌کند. داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها، پلی‌کلینیک‌ها و انبارهای دارویی از جمله مراکزی هستند که تحت پوشش خدمات این مجموعه قرار دارند.

بهرامی با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت دارو در زنجیره انتقال گفت: کنترل دما و رطوبت در تمام مراحل نگهداری و حمل‌ونقل، به‌ویژه برای داروهای حساس، از الزامات توزیع استاندارد است. بر همین اساس، توسعه ناوگان حمل‌ونقل و نوسازی خودروهای توزیع با هدف افزایش بهره‌وری و حفظ کیفیت داروها دنبال می‌شود.

وی همچنین از افزوده‌شدن ۲۰ دستگاه خودروی جدید به ناوگان این شرکت خبر داد و گفت: با اضافه‌شدن این خودروها، شمار خودروهای ناوگان شرکت به ۲۰۲ دستگاه رسیده است.

داروهای پیوندی، داروهای مورد استفاده در درمان سرطان، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای قلبی‌وعروقی و داروهای زیستی از جمله اقلامی هستند که نگهداری و انتقال اصولی آن‌ها به کنترل دقیق شرایط محیطی نیاز دارد؛ موضوعی که در عملکرد مراکز تخصصی توزیع دارو و پایداری زنجیره تأمین دارویی اهمیت ویژه‌ای دارد.