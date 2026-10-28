

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ شفیعی گفت: به دنبال شکایاتی از سوی چند نفر از شهروندان مبنی بر سرقت خودرو‌های آنها در محله‌های یزد، مأموران انتظامی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران با گشت زنی در سطح شهر و پیگیری‌های مستمر، در هفته گذشته موفق شدند ۸ دستگاه خودرو سرقتی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد در پایان از همشهریان خواست هشدار‌های پلیس در جهت پیشگیری از سرقت رعایت کنند تا در دام سارقان گرفتار نشوند.