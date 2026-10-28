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زنگ پدافند غیرعامل همراه با اجرای مانور پدافندی در مدرسه فرزانگان شهرستان آباده نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر آباده گفت: همزمان با هفته پدافند غیرعامل، آیین نواختن زنگ این هفته با حضور جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی در مدرسه فرزانگان شهرستان آباده برگزار شد.
علی سعادتمند افزود: در این مراسم مانور اصابت پرتابه با هدف ارتقای آمادگی، آموزش نحوه واکنش در شرایط اضطراری و افزایش آگاهی دانشآموزان نسبت به اصول ایمنی و پدافند غیرعامل اجرا شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.