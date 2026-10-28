مدیرکل امور مالیاتی ایلام از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان آبان‌ماه خبر داد و از مودیان خواست اطلاعات مالیاتی خود را بررسی و تکمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عزیزاله عباس‌پور» مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام با اشاره به بارگذاری فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل گفت: مودیان باید نسبت به بررسی و تکمیل اطلاعات مالیاتی خود اقدام کنند.

وی افزود: مودیانی که پیامک صفر مالیاتی دریافت کرده‌اند، نیازی به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی یا سامانه‌های مربوطه ندارند.

مدیرکل امور مالیاتی ایلام همچنین با اشاره به طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ می‌توانند از میان ۳۲ پروژه معرفی‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، پروژه موردنظر خود را انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنها به پروژه انتخابی اختصاص یابد.