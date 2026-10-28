به گزارش خبرنگار صدا و سیما در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور نشان وفا که از نشان‌هایی برای تکریم از خادمین اهل بیت (ع) است به حجت الاسلام مجید بابا خانی رئیس پیشین سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور توسط پیر غلامان اهل بیت اهدا شد.

حجت‌الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در حکم باباخانی رئیس پیشین سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور وظایف و برنامه‌های زیر را مطالبه کرده بود:

طراحی و تدوین اطلس فرهنگی زیست بوم هیات، تولید ادبیات و محتوای راهبردی برای سیاست گذاری و تدوین اسناد فرابخشی و ملی زیست بوم هیأت، ایجاد وفاق گفتمانی بین کنشگران زیست بوم هیات و استفاده از این کنشگران به مثابه شبکه عقلانیت و در تحلیل و تدبیر وضع موجود، طراحی و اجرای نظام همکاری‌های گسترده فرهنگی کارآمد با هدف ترویج و تبیین گفتمان اسلام ناب (امید آفرینی، نسل حسینی و جهاد تبیین)، جامعه پردازی از طریق نهاد سازی، شبکه سازی، تدوین سند تقسیم کار ملی، افزایش انسجام اجتماعی، ارتقای منزلت و سرمایه اجتماعی کنشگران زیست بوم هیأت..