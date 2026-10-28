به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر کل بیمه سلامت مازندران با اشاره به اجرای طرح ملی درمان بیماران خاص و صعب العلاج گفت: در همین راستا و زیرپوشش قراردادن درمان ۱۳۳ گروه بیماری، ۸۱ هزار بیمار استان نشان‌دار شدند.

ذوالفقار تقوی با بیان اینکه پارسال بیش از چهار هزار میلیارد ریال هزینه‌های درمانی این بیماران پرداخت شد ادامه داد: در همین زمینه مجلس شورای اسلامی و دولت پارسال ۱۲ همت و امسال ۱۶ همت به سازمان بیمه سلامت کشور اختصاص دادند.

وی افزود: با راه‌اندازی صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در سازمان بیمه سلامت، بیش از ۱۳۰ گروه بیماری زیرپوشش قرار گرفته‌اند و این بیماران دغدغه‌ای بابت پرداخت هزینه‌های درمانی ندارند. تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و پیش از تشکیل آن، تنها پنج بیماری خاص تحت پوشش بیمه قرار داشتند.

مدیر کل بیمه سلامت مازندران تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت ایران اقدام به پوشش مازاد هزینه دارو و خدمات بیماران خاص و صعب‌العلاج می‌کند که برای برخورداری از مزایای ترتیب داده شده در اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، این بیماران اعم از بیمه شدگان سایر سازمان‌های بیمه‌گر یا افراد فاقد پوشش بیمه پایه، می‌توانند در سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران به آدرس bimehsalamatiranian.ir نامنویسی کنند.

در صورتی که اطلاعات متقاضی در بانک سامانه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج وزارت بهداشت (RDA) وجود داشته باشد، پس از تکمیل مراحل ثبت نام، انتساب مربوطه به شکل خودکار در سامانه شهروندی بیمه سلامت انجام خواهد شد و در صورتی که عنوان بیماری فرد در بانک سامانه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج وزارت بهداشت (RDA) موجود نباشد، پس از ثبت نام فرد، پیامکی مبنی بر ثبت درخواست وی به شماره موبایل ثبت شده ارسال می‌شود.

وی گفت: بیش از یک میلیون و ۶۷۵ هزار نفر معادل نیمی از جمعیت مازندران زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند و با اجرای طرح ملی بیمه سلامت رایگان همه گروه‌های آسیب پذیر بدون پوشش بیمه در محلات کم برخوردار زیرپوشش بیمه قرار گرفتند که شامل بیش از ۱۰۱ هزار نفر در مازندران است.

تقوی اعلام کرد: حدود ۷۰ درصد جمعیت بیمه شدگان زیرپوشش بیمه سلامت مازندران از بیمه پایه رایگان معادل بیش از یک میلیون و ۱۱۰ هزار نفر در صندوق‌های بیمه روستایی و همگانی ایرانیان برخوردار هستند و این سازمان از راه قرارداد با ۲ هزار و ۸۹۰ موسسه تشخیصی درمانی در مازندران خدمات می‌دهد.