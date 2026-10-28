با ایثار خانواده جوان ۲۱ ساله بوشهری که دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدن این بیمار به چند بیمار نیازمند پیوند زده شد تا جانشان را نجات دهد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پنجمین ایثار ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: پدر و مادر امیرعباس فاطمی نژاد با اجرای وصیت پسرشان که دچار مرگ مغزی شده بود و رضایت به اهدای عضو، ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شدند.

علیرضا باقری افزود: امیرعباس فاطمی نژاد جوان ۲۱ ساله بوشهری به علت خونریزی مغزی ناشی از تصادف با موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نوع‌دوستش کبد و هر دو کلیه و پانکراس ایشان به‌دستان دکتر ابوبکر و دکتر جاوید فلوشیپ پیوند و همراهی دکتر معینی متخصص بیهوشی برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز انتقال داده شد.

وی اظهار کرد: با رضایت خانواده ایثارگر امیرعباس فاطمی نژاد که دارای کارت اهدای عضو بود یکصد و چهل و هشتمین برداشت عضو استان بوشهر در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یادآور شد: این پنجمین ایثار ماندگار در سال جاری و یکصد و چهل و هشتمین برداشت عضو استان بوشهر بوده است.

مدیر اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن از گروه فراهم‌آوری اعضای پیوندی و همکاری دلسوزانه پزشکان و پرستاران بخصوص آی. سی. یو جراحی بیمارستان قائم (عج)، بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و همچنین اتاق عمل بیمارستان خلیج فارس از ایثارگری خانواده مهربان فاطمی نژاد نیز بابت کار ارزشمندشان نیز قدردانی کرد.