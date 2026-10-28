معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید با حضور در بیمارستان ساسان، با معصومه زارعی، از مجروحان جنگ تحمیلی سوم در سیریک عیادت و در جریان وضعیت درمانی وی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید با حضور در بیمارستان ساسان، با معصومه زارعی، از مجروحان جنگ تحمیلی سوم در سیریک عیادت و در جریان وضعیت درمانی وی قرار گرفت.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن ابراز همدردی با خانواده این نوجوان حادثه دیده، از نزدیک در جریان وضعیت و مسائل درمانی وی قرار گرفت و ضمن تأکید بر ارائه خدمات درمانی مورد نیاز، توضیحات و دستورات لازم را صادر کرد.

معصومه زارعی، نوجوان حادثه دیده در جنگ تحمیلی اخیر، دهم شهریور در بندر کوهستک سیریک استان هرمزگان، در حمله موشکی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی مجروح شد.