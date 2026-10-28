الزام به ثبت رسمی پیش‌فروش املاک؛ گامی مؤثر در کاهش تخلفات و جرائم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای قضایی استان مرکزی تأکید کرد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و دریافت شناسه یکتا، نقش بسزایی در کاهش تخلفات و جرائم این حوزه دارد.