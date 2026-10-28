الزام به ثبت رسمی پیشفروش املاک؛ گامی مؤثر در کاهش تخلفات و جرائم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شورای قضایی استان مرکزی تأکید کرد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و دریافت شناسه یکتا، نقش بسزایی در کاهش تخلفات و جرائم این حوزه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای قضایی استان مرکزی با اشاره به اهمیت اجرای قانون جدید، اظهار داشت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و دریافت شناسه یکتا، میزان تخلفات و جرائم در این حوزه به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد که پیش از انجام معامله، با استعلام از مراجع قانونی نسبت به اصالت ملک اطمینان حاصل کنند؛ اقدامی که مانع از وقوع جرائمی نظیر پیشفروش یک ملک به چند نفر خواهد شد.