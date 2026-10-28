با افزایش تنش‌ها و آزمایش توان رزمی یمن ، صنایع دفاعی این کشور ، همچنان در حال تثبیت یک واقعیت راهبردی جدید در میدان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از صنعا ؛ در تحولی مهم در معادله بازدارندگی، صنایع دفاعی یمن همچنان در حال تثبیت یک واقعیت راهبردی جدید در میدان است.

با افزایش تنش‌ها و آزمایش توان رزمی، پهپاد‌های رجوم و شُواظ به‌عنوان دو نمونه شاخص، در خنثی‌سازی تجمعات ائتلاف سعودی و درهم‌کوبیدن استحکامات آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

هرگاه نوآوری مهندسی با نیاز فوری میدان پیوند بخورد، ابزار‌های سرنوشت‌سازی ساخته می‌شوند که قواعد درگیری را تغییر می‌دهند.

در سراسر خطوط جنگ، دو پهپاد یمنی رجوم و شُواظ به عاملی تعیین‌کننده در معادله بازدارندگی تبدیل شده‌اند؛ پهپاد‌هایی که با قدرت تخریب و دقت بالا در اصابت به اهداف، به کابوسی واقعی برای ائتلاف سعودی آن بدل شده‌اند.

رجوم توان مرگبار خود را در نفوذ به استحکامات بتنی مستحکم و تبدیل مواضع و تجمعات خودرو‌های زرهی به تلی از آهن‌پاره به اثبات رسانده است.

شُواظ نیز ویژگی کم‌نظیری در تعقیب اهداف متحرک، ازهم‌گسیختن خطوط تدارکاتی دشمن و رصد تحرکات آن برخوردار است.

نجیب العنسی، تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی می‌گوید: نیرو‌های مسلح یمن توانمندی‌ها و تجهیزات نظامی خود را توسعه داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به دو پهپاد رجوم و شُواظ اشاره کرد. این پهپاد‌های تهاجمی قادرند حجم زیادی از مهمات را حمل کنند، به اهداف خود برسند و مانورپذیری بالایی داشته باشند. این مسئله بر محدود کردن توانایی دشمن برای آماده شدن به منظور حمله بسیار تاثیرگذار است.

تأثیر این پهپاد‌ها دیگر تنها به خسارات سنگین مادی به خودرو‌ها و استحکامات محدود نمی‌شود، بلکه به ایجاد نوعی فلج عملیاتی در تجمعات نیرو‌های سعودی و مناطق استقرار آنها نیز منجر شده است

یمن با اتکا به این سامانه‌های پیشرفته، توان خود را برای تحمیل معادله‌ای جدید در میدان نبرد به اثبات رسانده است؛ رجوم و شُواظ اکنون به نماد مرحله‌ای جدید از نبرد تبدیل شده‌اند؛ مرحله‌ای مبتنی بر دقت، کارآمدی و بازدارندگی مؤثر.