تعیین مسیر پیشنهادی کمربندی ماهدشت از فرودگاه پیام تا آزادراه غدیر، نوسازی بیمارستان شریعتی و توسعه خدمات حمل‌ونقل عمومی، از مهم‌ترین محورهای پیگیری مدیریت شهری ماهدشت است؛ طرح‌هایی که به گفته شهردار این شهر، با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، قدس محلاتی، شهردار ماهدشت، در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» رادیو البرز با اشاره به روند پیگیری مصوبات سفر استاندار البرز به این شهر گفت: پس از این سفر، نشست‌هایی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از جمله راه و شهرسازی، در فرمانداری و استانداری برگزار شده و مسیر پیشنهادی کمربندی نیز به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مسیر پیشنهادی این طرح مشخص شده است، افزود: پیشبرد پروژه به پیگیری مراحل بعدی در وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. به گفته شهردار ماهدشت، استاندار البرز بر تسریع در پیگیری این طرح تأکید کرده و در هفته‌های اخیر نیز نشست‌ها و بازدیدهایی برای بررسی ابعاد اجرایی آن انجام شده است.

محلاتی در ادامه، نوسازی بیمارستان شریعتی را از دیگر نیازهای مهم شهر برشمرد و اظهار کرد: قدمت ساختمان این بیمارستان و ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات، توجه جدی به بازسازی آن را ضروری کرده است. در همین راستا، مدیریت شهری با مسئولان بیمارستان و امام جمعه ماهدشت نشست‌هایی برگزار کرده تا راهکارهای تأمین منابع و پیشبرد عملیات نوسازی بررسی شود.

شهردار ماهدشت با اشاره به مشارکت شهرداری در این طرح گفت: مدیریت شهری متناسب با تعهد خود اعتباری را برای بازسازی بیمارستان اختصاص داده است. همچنین تشکیل مجمع خیرین سلامت ماهدشت با میزبانی شهرداری در دستور کار قرار دارد و تاکنون دو نشست با هدف پیگیری مشارکت‌های مردمی و تأمین کمک‌های موردنیاز برگزار شده است.

وی افزود: در کنار اعتبارات شهرداری و کمک‌های خیرین، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی و ناحیه کارگاهی نیز بررسی شده است. در همین زمینه، گفت‌وگوهایی با مسئولان امور مالیاتی انجام شده تا در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، بخشی از این ظرفیت برای کمک به بازسازی بیمارستان اختصاص یابد.

محلاتی درباره وضعیت حمل‌ونقل عمومی ماهدشت نیز گفت: افزایش ناوگان اتوبوس‌رانی باید متناسب با میزان تقاضای شهروندان انجام شود و شهرداری در همین راستا، پیگیری انعقاد قرارداد جدید با شهرداری کرج را دنبال می‌کند.

وی همچنین با اشاره به روند آسفالت معابر شهری تأکید کرد: درخواست‌های کتبی شهروندان مبنای بررسی و اولویت‌بندی پروژه‌های آسفالت است. در این فرایند، میزان سکونت در معابر، تعداد ساکنان، کاربری مسکونی و وضعیت حفاری شرکت‌های خدمات‌رسان در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود تا عملیات اجرایی بر اساس نیازهای محلات و اولویت‌های شهری پیش برود.