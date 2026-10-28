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همایش طلیعه حضور میثاق تعالی، با حضور سیصد طلبه جدید الورود حوزه علمیه خواهران در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان در این همایش گفت: طلبههای جدید الورود حوزه علمیه خواهران پس از گذراندن ۴۰ ساعت آموزشهای مهارتی و فرهنگی در این همایش شرکت کردند.
اشرف عباسی افزود: علاوه بر برگزاری این همایش کمیسیونهای تخصصی نیز از فردا برپا میشود.
وی گفت: در سال تحصیلی جدید شمار نخبگان خواهر طلبه در حوزههای علمیه ۱۶ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است.
مدیر حوزه علمیه خواهران هرمزگان افزود: اکنون استادان برای آموزش سطحهای سه و چهار حوزه علمیه از هرمزگان جذب شدهاند.
بیش از نود درصد خواهران طلبه در شهرهای بندرعباس، رودان و میناب تحصیل میکنند.
حجت الاسلام رضا غلامی، مدیرکل شبکه سازی و راهبری تبیین مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران کشور هم در این مراسم گفت: شبکه سازی، جهاد تبیین و آموزشهای طلبههای حوزه علمیه در عرصه معارف اسلامی و اهل بیت (ع) در دستورکار قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان نیز در این همایش گفت: طلاب خدمتگزاران و احیا کنندگان اسلام در جامعه هستند.
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آیت الله محمد عبادی زاده پاسداری از مرزهای عقیده و عمل را از وظایف مهم طلاب عنوان کرد.
رونمایی از کتاب امانت خدا نوشته زهرا درویشی و برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی طلبههای حوزههای علمیه خواهران از دیگر برنامههای این همایش بود.