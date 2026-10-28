به گزارش اداره هواشناسی از بعدازظهر امروز تا صبح شنبه هفته آینده در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس گزارش اداره هواشناسی با ورود سامانه بارشی به استان ناپایداری‌های جوی در روزهای پنجشنبه و جمعه شدت می‌گیرد و هم‌زمان، دمای بیشینه روزانه نیز روند کاهشی خواهد داشت.

همچنین، دمای هوای سنندج در روز آینده بین ۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

در شبانه روز گذشته نیز سراب شهرک و سلین به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط استان بودند.