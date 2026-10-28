به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان، با تلاش مددکاری و شورای حل اختلاف شعبه ۴۳ زندان، در نیمه نخست سالجاری ۲۷ پرونده محکومان قصاص نفس با رضایت اولیای دم به سازش انجامید.

این موفقیت حاصل پیگیری‌های مستمر مددکاران، تلاش برای برقراری ارتباط مؤثر میان طرفین پرونده‌ها و ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و صلح و سازش است؛ اقدامی خداپسندانه که علاوه بر فراهم‌کردن شرایط بازگشت زندگی و امید به خانواده‌های این زندانیان، گام مؤثری در راستای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها به شمار می‌رود.

ترویج فرهنگ عفو و گذشت و تلاش برای ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص، جلوه ارزشمندی از کرامت انسانی و فرصتی برای تبدیل کینه و اندوه به امید و آرامش و زمینه‌ساز نجات جان انسان‌ها و تحکیم بنیان خانواده‌ها شمرده می‌شود.