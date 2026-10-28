نماینده مرجعیت عالی دینی عراق، در دیدار با هیئتی از واتیکان در حرم امام حسین (ع) بر نقش روحانیون در ترویج ارزش‌های اخلاقی، گسترش صلح و تقویت همزیستی میان ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف تأکید کرد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی دینی عراق به نمایندگی از آیت‌الله سید علی سیستانی، میزبان هیئتی از واتیکان بود که در جریان سفر به حرم امام حسین (ع) با وی دیدار کرد.

این هیئت شامل میروسلاو واخوفسکی، سفیر پاپ در عراق، دبیر سفیر و پدر امیر جیجی دومینیکن، مشاور شورای پاپی گفت‌وگوی ادیان بود.

شیخ کربلایی در این دیدار بر اهمیت همکاری مشترک برای ترویج ارزش‌های اسلامی و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف تأکید کرد.

او با اشاره به اینکه ادیان آسمانی مردم را به محبت و مدارا فرامی‌خوانند، گفت انتقال پیام انسانی این ادیان مستلزم عبور از اختلافات و موانع است.

نماینده مرجعیت عالی دینی عراق همچنین با اشاره به جایگاه روحانیون در جوامع گفت آنان از نفوذ و تأثیرگذاری قابل‌توجهی بر مردم برخوردارند و این تأثیر حتی ممکن است از نفوذ سیاستمداران بیشتر باشد.

او اظهار داشت: باید از این جایگاه برای تثبیت ارزش‌های اخلاقی و تقویت روابط انسانی بهره گرفت.

شیخ کربلایی بر اهمیت تقویت ارتباط با خداوند در کنار تعامل با مردم و شنیدن مشکلات و نیاز‌های آنان تأکید کرد.

وی همچنین به خدمات آستان مقدس حسینی در حوزه‌های مسکن، درمان، ازدواج، آموزش و حمایت از کودکان یتیم اشاره کرد.

از سوی دیگر، نماینده پاپ در عراق از دیدگاه‌های مطرح‌شده در این دیدار قدردانی کرد و گفت ترویج صلح و محبت، هدفی مشترک است.

وی همچنین بر اهمیت تأکید شیخ کربلایی بر نقش دین و میزان تأثیرگذاری آن در جامعه تأکید کرد.

این دیدار با بازدید هیئت واتیکان از بخش‌هایی از آستان مقدس حسینی پایان یافت. اعضای هیئت در جریان این بازدید با شماری از آثار و بنا‌های دینی و تاریخی این مجموعه و خدمات آن به گروه‌های مختلف جامعه آشنا شدند.