مردم لرستان با حضور پرشور در تجمع شب‌های اقتدار بر حفظ وحدت و انسجام ملی و حضور در سنگر خیابان تأکیدکردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم غیور لرستان همچون دیگر هموطنان، هر شب به میدان می‌آیند و با حضور خود از دشمن آمریکایی صهیونی اعلام برائت می‌کنند و با آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر شهید و همچنین رهبر انقلاب تجدید عهد می‌کنند.

ملت ایران با تبعیت از منویات رهبر انقلاب، این شب‌ها با حضور پرشور خود ضمن اعلام وحدت و انسجام ملی، مدیریت مقتدرانه نیرو‌های مسلح کشورمان بر تنگه هرمز را یکی از دستاورد‌های مهم رزمندگان اسلامی می‌دانند.