رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین : در هفت ماهه نخست سال جاری، میزان کشفیات سوخت با ۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است؛ به‌طوری که میزان کشفیات از ۶۷۶ لیتر در هفت ماهه پارسال، به ۸۱۹ لیتر در مدت مشابه امسال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در جلسه دوم کمیسیون برنامه‌ریزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سرهنگ حسین فتحی‌زاده، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه قاچاق سوخت، بر لزوم تغییر رویکرد از برخورد سطحی به سمت شناسایی دقیق شبکه‌های سازمان‌یافته تأکید کرد.

سرهنگ فتحی‌زاده در این نشست اظهار داشت: «برای برخورد موثر با قاچاقچیان، نخست باید روش‌های دستیابی به نشانگاه‌ها یا همان کانون‌های اصلی قاچاق را شناسایی کرد. این امر مستلزم نظارت دقیق بر جایگاه‌های سوخت، فعالیت گلخانه‌ها و همچنین رصد دقیق شرکت‌های غیرفعال است.»

وی افزود: سوخت‌های دولتی با قیمت پایین تهیه شده و با قیمت‌های بسیار بالا در بازار غیررسمی عرضه می‌شوند که این امر موجب ضرر مستقیم به اقتصاد کشور می‌گردد.

رشد ۲۱ درصدی کشفیات در هفت ماهه جاری

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با ارائه آماری از وضعیت استان، از اقدامات موفق در کنترل این پدیده خبر داد.

سرهنگ فتحی زاده خاطرنشان کرد: «اگرچه رسیدن به رقم صفر در قاچاق سوخت دشوار است، اما با تشدید نظارت‌ها می‌توان کنترل آن را به شدت افزایش داد. در هفت ماهه نخست سال جاری، میزان کشفیات سوخت با ۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است؛ به‌طوری که میزان کشفیات از ۶۷۶ لیتر در هفت ماهه پارسال، به ۸۱۹ لیتر در مدت مشابه امسال رسیده است. همچنین بیشترین میزان کشفیات مربوط به نفت گاز بوده است.»

وی در ادامه به محور‌های اصلی قاچاق سوخت در سطح استان اشاره کرد و گفت: «در بخش حمل و نقل، صدور بارنامه‌های صوری، جاسازی مخزن در خودرو‌ها و سوءاستفاده از ناوگان غیرفعال از اصلی‌ترین روش‌هاست. در بخش صنعت، سهمیه‌های سوخت ماشین‌آلات و سهمیه‌های یارانه‌ای کارگاه‌های غیرفعال مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. همچنین در بخش کشاورزی، سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، چاه‌های آب کشاورزی و سوخت مازاد بر مصرف متقاضیان، از جمله مبادی اصلی قاچاق سوخت محسوب می‌شوند.»

سرهنگ فتحی‌زاده همچنین، از برنامه‌های جدید پلیس برای تغییر ساختار مبارزه با این جرم خبر داد و افزود: «قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت تا رسیدن به وضعیت مطلوب تداوم خواهد داشت. تمرکز ما از این پس بر شناسایی و کشف شبکه‌های کلان، ردیابی مالی قاچاقچیان و ریشه‌یابی جرم تا رسیدن به سرشبکه‌ها خواهد بود. همچنین با دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مرتبط و تشدید نظارت بر سهمیه‌بگیران، تلاش خواهیم کرد تا با ابزار‌های نوین، این چرخه قاچاق را مختل کنیم.»

تاکید معاون سیاسی استاندار بر مقابله با قاچاق سوخت؛ شناسایی انبار ماینر و کالاهای قاچاق در قزوین

احمدپور، معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق سوخت یک «وظیفه ملی» است، بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و اصلاح اقدامات کنترلی در سطح استان تاکید کرد.

وی افزود: در عملیات‌های نظارتی اخیر، استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال در یک انبار مرغداری و یک واحد صنعتی غیرفعال در شهرک صنعتی «لیا» توسط مراجع ذی‌صلاح شناسایی و کشف شد. همچنین انبار داروهای تاریخ‌گذشته با قابلیت مصرف انسانی و مقداری لوازم خانگی نیز کشف گردید.

کمالیار، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این راستا از افزایش ۳ درصدی مصرف بنزین در استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد مصرف بنزین مربوط به حمل‌ونقل عمومی است، صنایع نظامی، شرکت بهمن دیزل و مانیان خودرو را از دیگر مصرف‌کنندگان اصلی این ماده سوختی برشمرد.

کمالیار همچنین از به‌کارگیری ابزارهای نظارتی نظیر سامانه «سدف»، سامانه ارسال فرآورده‌ها و موجودی‌برداری برای کنترل توزیع سوخت و شناسایی ۳۴۲ فقره کارت سوخت متخلف خبر داد.

از سوی دیگر، رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز با اشاره به بهبود روند رسیدگی به پرونده‌ها، اعلام کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ۲۶ روز کاهش یافته است.

وی ضمن ذکر کالاهایی نظیر ماینر، داروهای شیمیایی، سیگار، لوازم بهدازی، آرایشی، شوینده‌ها و تجهیزات دندانپزشکی، بر جدیت در برخورد با متخلفان تاکید کرد.