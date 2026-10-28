پخش زنده
امروز: -
مسابقات شنا در ردههای سنی مختلف با هدف شناخت استعدادهای برتر در بین کودکان و نوجوانان در شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول برگزاری مسابقات شنای آباده گفت: مسابقات شنا در ردههای سنی هشت سال، نه تا ۱۰ سال، ۱۱ و ۱۲ سال، ۱۳ و ۱۴ سال و بالای ۱۵ سال در این شهرستان با هدف شناخت استعدادهای برتر برگزار شد.
خاکسار افزود: برای شرکت کنندگان زیر ۱۰ سال، مواد ۲۵ متر کرال سینه، ۲۵ متر قورباغه و ۲۵ متر کرال پشت و برای ردههای سنی بالای ۱۰ سال تا سن آزاد، مواد ۵۰ متر کرال سینه، ۵۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر قورباغه و ۵۰ متر پروانه در نظر گرفته شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.