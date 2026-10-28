عرشیا برادران و مهدیار باباجان دو بازیکن جوان اسکیت رولبال استان قم از سوی کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،عرشیا برادران و مهدیار باباجان که در قالب تیم هیئت اسکیت استان قم و با مربیگری محسن دوستگان در مسابقات انتخابی تیم ملی در رده سنی جوانان حضور داشتند، مجوز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

این دعوت در پی روند استعدادیابی هیئت اسکیت استان قم انجام شد. تیم منتخب رولبال استان پس از فراخوان عمومی و شناسایی استعداد‌های برتر، طی یک ماه تشکیل شد و در رقابت‌های انتخابی شرکت کرد.

هیئت اسکیت استان قم همچنین برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، چهار تیم منتخب استعدادیابی را در دو گروه آقایان و بانوان و دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به این رقابت‌ها اعزام کرد.

پیش از این نیز دو بازیکن مرد اسکیت کراس استان قم به اردوی تیم ملی دعوت شده بودند.