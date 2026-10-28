برگزاری دومین همایش ملی پایداری محیط زیست در اراک

دومین همایش ملی پایداری محیط زیست با هدف ایجاد هم‌افزایی و تبادل نظر در حوزه‌های حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، امنیت غذایی و آب در شهر اراک برگزار شد.