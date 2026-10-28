دومین همایش ملی پایداری محیط زیست با هدف ایجاد همافزایی و تبادل نظر در حوزههای حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، امنیت غذایی و آب در شهر اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جریان برگزاری دومین همایش ملی پایداری محیط زیست، ۲۲۵ مقاله با موضوعات مرتبط به دبیرخانه همایش ارسال گردید. در این رویداد علمی، تعدادی از این مقالات در قالبهای مختلف شامل سخنرانی، پوستر و کنفرانس به ارائه برآیند شدند.
همچنین اعلام شد که مجموع مقالات پذیرفته شده در این همایش، بهصورت کتاب در پایگاه اینترنتی رسمی همایش منتشر خواهد شد.